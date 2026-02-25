Carreteras
El BNG urge al Gobierno un Plan de Rehabilitación y Reforma para la N-640
Carme da Silva considera que A Estrada, Caldas y Cuntis necesitan «una actuación muy urgente»
REdacción
El Bloque Nacionalista Galego acaba de registrar nuevas iniciativas en las Cortes del Estado para reclamar al Gobierno que actúe y acometa un Plan Integral de Rehabilitación y Reforma de la N-640. La senadora del BNG, Carme da Silva, urge al ejecutivo a acometer la reparación del firme y la mejora y adaptación de la carretera en los tramos urbanos para que tengan un perfil de travesías urbanas, con especial atención en los concellos de A Estrada, Caldas y Cuntis.
La formación nacionalista trasladó en numerosas ocasiones la necesidad de mejorar la N-640, una infraestructura clave y estratégica para las comarcas de Deza y Tabeirós y Caldas. «Esta estrada, que presenta un importante volume de tráfico, precisa máis que nunca dunha actuación urxente e importante. As continuas choivas dos últimos meses acrecentan a necesidade de iniciar as obras de reparación urxente e que o Ministerio atenda as demandas da veciñanza», solicitó la senadora nacionalista.
En el caso de A Estrada, además de adaptar los tramos urbanos y mejorar el firme, se deben implantar elementos de seguridad vial, calmado de tráfico y reducción de velocidad. «Cabe recordar que neste punto se teñen producido distintos accidentes e atropelos a peóns» afirmó Carme da Silva. En Caldas y Cuntis se precisan también actuaciones en tramos urbanos y de mejora del firme.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»