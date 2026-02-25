El BNG culpa a Louzao y Rueda del «estado de calamidad» de la PO-214

El BNG de A Estrada responsabilizó este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al alcalde estradense, Gonzalo Louzao, del «estado de calamidad» que, según la formación, presenta la carretera autonómica PO-214, que conecta Baloira y Pontecesures. El portavoz municipal nacionalista, Xoán Reices, calificó de «urgencia extrema» la necesidad de acometer una reforma integral del vial.

En una comparecencia celebrada este 24 de febrero, Reices afirmó que la vía está «absolutamente destrozada» en buena parte de su trazado, especialmente en los tramos que atraviesan San Xiao de Vea y Santa Mariña de Barcala. Aunque reconoció el asfaltado reciente de un pequeño tramo en San Xurxo de Vea, sostuvo que la situación general es de «calamidad total».

«Los vecinos no puede nseguir circulando por carreteras que ponen en riesgo su seguridad. Ya basta de abandono institucional por parte de la Xunta y de complacencia por parte del gobierno local del PP», declaró el portavoz.

Noticias relacionadas

El BNG recordó que reclama actuaciones en la PO-214 desde al menos 2018 y que ha presentado enmiendas a los presupuestos autonómicos para financiar su arreglo, todas ellas rechazadas por la mayoría absoluta del PP. La formación exige ahora una intervención inmediata y una solución integral que garantice la seguridad de los usuarios.