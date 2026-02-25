Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Berta Dávila comparte as súas obras co alumnado do IES Aller Ulloa

A biblioteca do IES Aller Ulloa, de Lalín, acolleu onte un encontro coa escritora Berta Dávila, dirixido ao alumnado dos clubs de lectura. A actividade xirará arredor das obras lidas polos participantes: «O concurso dos mellores inventos (e outros incribles acontecementos)», «Un elefante na sala de estar» e «Os seres queridos», e permitiu compartir impresións e dialogar coa autora sobre a súa escrita e as súas personaxes.

