La AP-53 ganó 350 vehículos al día el año pasado, ya con bonificaciones

La autopista AP-53, eje de comunicación entre Santiago de Compostela y la comarca dezana, cerró el pasado año con más movimiento que el año anterior. El promedio anual (media de los doce meses) se situó en 7.652 vehículos diarios lo que supone 357 más que la Intesidad Media Diaria (IDM) contabilizada por el Ministerio de Transportes en su balance. El crecimiento fue todavía más claro en el transporte profesional: los vehículos pesados alcanzaron una media de 515 al día, 38 más que el año anterior (477) o, lo que es lo mismo, ocho puntos porcentuales más. Estamos, una vez más, ante un nuevo récord histórico de usuarios.

El comportamiento del año deja dos grandes elementos relevantes: el tráfico total solo aflojó en enero, mientras que los pesados subieron en los doce meses. El pico de circulación se registró en agosto (9.078 vehículos), en plena temporada estival como es habitual en la mayoría de las vías de comunicación y el máximo de pesados llegó en octubre (571). Por comparación interanual, el mayor salto del tráfico total se dio preisamente en el décimo mes del año , con prácticamente nueve puntos porcentuales a mayores, mientras que el de pesados se incrementó hasta un 13 por ciento durante septiembre.

El año empezó con un enero prácticamente plano en el tráfico total –6.119 vehículos al día frente a 6.151–, aunque el transporte profesional ya marcaba territorio: los pesados subieron a 444 frente a 427. A partir de ahí, febrero encendió esta tendencia favorable con 6.878 vehículos (dos puntos más) y un salto notable en camiones, con un 12% por encima del valor anterior. Marzo consolidó el tono al alza con 6.948 (4,1% más) y 473 pesados, nueve puntos a mayores.. La primavera reforzó el crecimiento. Abril dejó 7.359 vehículos, frente a 6.944 y pesados casi calcados pero en positivo, con 508, que fueron cuatro más al día. Mayo mantuvo el empuje con 7.427 (un5,9% más) y 542 pesados (8,2). Ya junio se constató el salto previo al verano: 8.103 vehículos (556 más al día) y los pesados pasaron de 496 a 556 538

Con el verano, la autopista alcanzó sus máximos. Julio se movió en cifras altas: 8.675 vehículos (540 más que un año antes) y 566 pesados frente a 521. Agosto, el mes de mayor intensidad del año, coronó el tráfico total con 9.078 vehículos al día (un 2,2% más), mientras los pesados avanzaron de forma más moderada,de 482 a 461. En septiembre hubo otro estirón, con 8.225 viajes de media al día, lo que supuso casi 600 más yconcentró el mayor tirón anual en camiones,con 564 frente a 499. Octubre fue el mes con el mayor incremento interanual del tráfico total, hasta 7.924 (un 8,8% a mayores), y además registró el máximo anual de pesados,con 571; 43 más al día. Noviembre sostuvo niveles elevados con 7.432 vehículos, un crecimiento del4,3%, y diciembre cerró el año confirmando la tendencia: de 7.399 a 7.651 viajes.

Bonificaciones

En abril se cumplirá un año desde que el Ministerio de Transportes aprobó un sistema de bonificaciones para la vía gestionada por Autopista Central Gallega (Acega). Así, son gratis todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de 24 horas. La bonificación del 100% del camino de regreso al punto de origen se aplicará todos los días de la semana incluido festivos y el recorrido de vuelta debe ser igual al de ida. Además, la recurrencia extraordinaria beneficia a usuarios que realicen al menos 20 desplazamientos al mes, que gozan de una bonificación adicional del 50% del importe pagado de todos los recorridos realizados en ese mes. Para acogerse a estos descuentos es necesario disponer del dispositivo de telepeaje.

Las bonificaciones son un balón de oxígeno, pero no han supuesto que las tarifas de la autopista dejen de subir. Desde el 1 de enero pasado los precios aumentaron de media un 3,6% y el tramo Lalín-Santiago ya se elevó hasta los 7,25 euros, que son 25 céntimos más que doce meses antes. n