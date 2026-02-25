Jornada cultural
Los alumnos del Ceip de Oca visitan Radio Pontevedra el Día de Rosalía
Los estudiantes de Educación Primaria del CEIP de Oca protagonizaron el pasado lunes una jornada pedagógica y cultural muy especial, con motivo de la celebración del Día de Rosalía de Castro. El grupo se desplazó hasta las instalaciones de Radio Pontevedra para participar en una emisión en directo dedicada a la escritora gallega, para la que realizaron una investigación previa. Allí también conocieron a Orbil, la mascota del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»