Jornada cultural

Los alumnos del Ceip de Oca visitan Radio Pontevedra el Día de Rosalía

Los alumnos, en el estudio de Radio Pontevedra. |

Los estudiantes de Educación Primaria del CEIP de Oca protagonizaron el pasado lunes una jornada pedagógica y cultural muy especial, con motivo de la celebración del Día de Rosalía de Castro. El grupo se desplazó hasta las instalaciones de Radio Pontevedra para participar en una emisión en directo dedicada a la escritora gallega, para la que realizaron una investigación previa. Allí también conocieron a Orbil, la mascota del Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra.

