Centenario
Adolfo José Gómez cumple 100 años de vida
La parroquia de Camanzo, en el Concello de Vila de Cruces, celebró el 100 aniversario de su vecino Adolfo José Gómez, natural de Frieira y tratante de ganado Durante el emotivo encuentro, el nuevo centenario compartió las vivencias de toda una vida en presencia del regidor local, Luis Taboada, que le hizo entrega de un ramo de flores.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»