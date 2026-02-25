Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adolfo José Gómez cumple 100 años de vida

La parroquia de Camanzo, en el Concello de Vila de Cruces, celebró el 100 aniversario de su vecino Adolfo José Gómez, natural de Frieira y tratante de ganado Durante el emotivo encuentro, el nuevo centenario compartió las vivencias de toda una vida en presencia del regidor local, Luis Taboada, que le hizo entrega de un ramo de flores.

