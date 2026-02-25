Abierto el período de pago de Musicoterapia

El Concello da Estrada abrió ayer el plazo de pago de Musicoterapia Gerontológica, que comenzará el 10 de marzo en el Novo Mercado. Un total de 88 personas participarán en esta iniciativa de Servizos Sociais, con sesiones los martes hasta junio. La matrícula cuesta 25 euros y podrá abonarse a través del banco o de forma física con tarjeta en el propio consistorio.