Abierto el período de pago de Musicoterapia
El Concello da Estrada abrió ayer el plazo de pago de Musicoterapia Gerontológica, que comenzará el 10 de marzo en el Novo Mercado. Un total de 88 personas participarán en esta iniciativa de Servizos Sociais, con sesiones los martes hasta junio. La matrícula cuesta 25 euros y podrá abonarse a través del banco o de forma física con tarjeta en el propio consistorio.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»