Automovilismo
Triple presentación de monturas para la edición número 30 del Rali do Cocido
El Bar Xandú de Lalín fue escenario este fin de semana de una triple presentación previa a la edición número 30 del Rali do Cocido. Costa y Valladares protagonizaron la puesta de largo de su flamante Opel Kadett GSI (izquierda), mientras que Otero y González hicieron lo propio al volante de su emblemático Renault GT Turbo (centro). Por último, la dupla formada por Santomé y Couso también eligió el conocido establecimiento de la capital dezana para mostrar su Mitsubishi Lancer Evo IV (derecha). Todos ellos mostraron su pasión por los rallyes acompañados de familiares y amigos que hicieron votos para que las cosas vayan bien en la prestigiosa carrera de la Escudería Lalín-Deza del Gallego de asfalto.
- Davila 20/02/2026
