El Estado transfiere a los concellos 1,4 millones en su entrega de enero

Los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes ingresaron un total de 1.452.758 euros durante el pasado mes de enero de con cargo a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). La cifra supone un incremento de 204.263 euros a mayores de lo que habían supuesto las transferencias de la administración central en el arranque del curso anterior, lo que indica que estamos ante un incremento del 16,3 por ciento. .

El aumento fue generalizado (todas las administraciones municipales de las comarcas perciben más dinero que hace un año) y el reparto vuelve a concentrarse en los municipios de mayor población: A Estrada (495.533 euros ) y Lalín (462.361), que suman casi dos tercios del total de la entrega de esta mensualidad. En términos absolutos, el mayor salto lo registra A Estrada (70.829 euros a mayores de la aportación recibida doce meses antes), mientras que el crecimiento porcentual más intenso corresponde a Agolada (8,45%). En el extremo contrario, Dozón es el que menos sube, con un 7,52 por ciento.

En concreto, A Estrada encabeza la lista de ingresos del PIE con 495.533euros, por delante de Lalín, que recibe 462.361 euros. A cierta distancia aparece Silleda, con 208.001 euros, y a continuación Vila de Cruces, con 118.171. En el tramo medio-bajo se sitúan Forcarei (56.748 euros), Agolada (46.560) y Rodeiro (45.311). Cierra el reparto Dozón, con 20.071 euros.

Noticias relacionadas

Además, en esta entrega de enero no aparecen reintegros al fondo ni retenciones por deudas u otras compensaciones, por lo que la cuantía final coincide con la entrega a cuenta.