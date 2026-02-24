Los tecores cierran otra temporada de jabalí con ampliación de precintos

Las sociedades de caza cerraron el domingo la temporada de jabalí que arrancó a mediados de agosto y también la emergencia cinegética que declaró la Xunta el 18 de octubre para frenar la incursión de este animal en entornos urbanos y, sobre todo, para minimizar el riesgo de contagio de peste porcina africana en las granjas.

Un año más, los tecores no solo cubrieron su cupo inicial, sino que en algunos casos hubo que pedir ampliación de precintos, que son bridas de plástico o un registro telemático que identifica a cada animal abatido. Es el caso de Lalín, que inició la temporada con 324 cintas pero la concluyó con más, 367. En Rodeiro se abatieron 132, que son 12 por encima de los previstos. En 2025, las cifras para estos dos colectivos habían sido de, respectivamente, 335 y 117 cabezas, mientras que Dozón sigue en el centenar: 103 el año pasado y en este, 100.

Las borrascas y el rastro

Tanto el presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Rodeiro, Álvaro Juiz, como su homólogo del Tecor de Dozón, José Rodríguez, coinciden en que el tren de borrascas que vivimos desde comienzos de año dificultó la labor de los perros a la hora de localizar rastros. Incluso la propia lluvia se encargó de borrar huellas. En Camba funcionan dos cuadrillas, «e igual nun futuro temos que montar unha terceira, ou ampliar os membros das que temos, para cubrir danos», señala Juiz. En este municipio en las últimas semanas el jabalí ya produjo destrozos en prados, así que la intención de la sociedad de caza es modificar su plan anual «para poder entrenar antes, e en abril e mayo» solicitar medidas que eviten daños en las fincas recién sembradas de maíz.

Dozón cuenta con una sola cuadrilla, Os Xustos, y en la reunión que mantendrá este viernes el Comité Provincial de Caza José Rodríguez solicitará también esa «flexibilidade nas zonas de actividade agraria, de xeito que se permitan batidas en maio, cando se sementa o millo» Rodríguez también demandará que «que sexamos todos iguais, de modo que nas cuadrillas de raposo e corzo, que na actualidad teñen que ter un mínimo de 10 membros e un tope de 30, pasen a ser como as de xabarín, cun mínimo de 8 persoas e un máximo tamén de 30». En su momento, los grupos de jabalí ya pasaron de 10 a 8 personas como mínimo por la falta de relevo generacional. Dozón tiene otras propuestas en el tintero, como poder abatir jabalí y zorro en cualquier punto del Tecor, incluidas las zonas vedadas, para asegurar la supervivencia de la caza menor. Sigue pendiente, también, la dotación de contenedores en cada concello o en cada comarca para que los cazadores depositen los animales abatidos que no se van a consumir o que no se trasladan a la sala de despiece de Embutidos Buenavista en A Fonsagrada.

Aunque los tecores cubran su cupo de jabalí esta especie no corre, ni mucho menos, peligro de extinción: al disponer de más alimento, las hembras maduran antes y pueden tener hasta dos partos al año. Pero la densidad también puede medirse de otro modo. José Rodríguez explica que en esta temporada recién terminada «hay menos densidade porque se abatiron máis machos que femias. O ano pasado, ao longo de toda a temporada, cando eviscerábamos femias moitas delas estaban preñadas, e este ano foron abatidas só dúas». En cualquier caso, es difícil calcular el volumen de población de esta especie, ya que no suele arraigar en una zona concreta, a diferencia del lobo, donde una manada opera en un radio de 6 kilómetros, del corzo, que suele moverse en unas 100 hectáreas, o de los conejos y perdices, que no suelen ir más allá de los 200 metros donde se crían, añade Rodríguez.

Accidentes de tráfico

Sí se ven más machos de jabalí solitarios (de hasta 130 kilos de peso) o con escuderos, pero también piaras con más miembros, como forma de defensa ante los ataques de su principal depredador, el lobo. «É habitual vermos piaras con 10 ou 12 animais», indica Juiz. Y también está siendo habitual que el jabalí se adentre en entornos urbanos en busca de alimento, de ahí que en Lalín se organizasen dos batidas en la zona de seguridad de la Rolda Leste también como medida de prevención contra la peste porcina africana pero para contener la cifra de accidentes de tráfico en la zona. «Prodúcense sinistros con moita frecuencia nesa zona», explica José Luis Montoto, el presidente de los cazadores lalinenses. En Dozón sí se redujeron los siniestros, con solo una reclamación durante el año pasado. Eso sí, el Tecor alertó al servicio de conservación de la AP-53 de un tramo roto del alambre del «cierre cinegético» entre Amear y Sanmartiño.

El Alto de Sanmartiño fue pasto de las llamas el pasado mes de agosto, en un incendio que quemó más de 400 hectáreas. Dentro de la línea de ayudas que convocó la Xunta para recuperar terrenos y hábitats cinegéticos, Dozón recibió 13.500 euros para siembras de cereal en 7,5 hectáreas y la colocación de 5 biotopos para conejos. Rodeiro podrá disponer de 3.300 euros, en este caso solo para siembras. Ambos solicitaron el pago anticipado para poder hacer frente a estos trabajos ya durante estas últimas semanas de invierno y el comienzo de la primavera. La Xunta les ingresó las cuantías semanas atrás. En el caso de Rodeiro, las llamas afectaron a Carboentes y a la zona limítrofe con Maceiras, ya en Lalín. No podrá cazarse en estas zonas hasta el 31 de diciembre de 2028 (siempre queda prohibido hasta el 31 de diciembre de la tercera temporada, desde que se produjo el incendio), salvo que el monte llegue antes de ese plazo a los 30 centímetros de maleza y obtenga el visto bueno de los agentes ambientales.