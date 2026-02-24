Silleda ofrece 17 plazas para el campamento A Lanzada, 3 de inclusión social

El Concello de Silleda anuncia que dispondrá de un total de 17 plazas para participar en el programa provincial «Campamentos A Lanzada 2026», una iniciativa de la Deputación de Pontevedra orientada a fomentar la convivencia y el ocio educativo entre la juventud. Según la distribución oficial por población, 14 plazas se asignarán por el procedimiento general y 3 quedarán reservadas para menores en riesgo de exclusión social, cuya gestión se realizará directamente a través de los servicios sociales municipales.

El campamento se llevará a cabo en el Centro de Vacaciones A Lanzada, en O Grove, entre el 21 de junio y el 5 de septiembre. La programación se divide en once turnos de siete días cada uno, ofreciendo actividades que combinan deporte, naturaleza, arte y lengua inglesa, siempre bajo un marco de educación en valores e igualdad. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto del 2 al 20 de marzo, y el trámite deberá realizarse preferentemente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Deputación. La adjudicación final de las plazas se decidirá mediante un sorteo público informático que priorizará a quienes no hayan participado en la edición anterior y favorecerá la agrupación de hermanos en el mismo turno para facilitar la conciliación de las familias. Toda la normativa detallada ha sido publicada en el Boppo de la Deputación de Pontevedra.