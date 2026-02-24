Manuel Carbón se estrenará como miembro de la corporación de Lalín tras la dimisión de Ariadna Fernández
Este lalinense de 44 años ocupó el número tres de la candidatura del BNG en las dos últimas convocatorias electorales
Manuel Carbón, una de las personas de confianza de Francisco Vilariño, será la persona que ocupe el escaño de Ariadna Fernández, quien presentó este martes su dimisión como concejala del BNG de Lalín.
Este lalinense de 44 años ocupó el número tres de la candidatura en las dos últimas convocatorias electorales y a nivel orgánico ejerció como responsable local durante diez años. Con la elección por las bases de Mari Fernández Sanmartín como candidata [ya era la responsable local], Carbón se mantuvo en la ejecutiva como representante del área de organización.
Comunicado
El BNG también emitió un comunicado para valorar la marcha de Ariadna Fernández, en el que le mostró su agradecimiento . «Valoramos positivamente o labor efectuado tanto como concelleira como Deputada no Parlamento galego, facendo chegar as demandas do noso concello, da comarca e das distintas áreas que atende na cámara», indica, y entiende que su labor plena en O Hórreo será beneficiosa para Lalín, Deza y Galicia.
La formación local indica que el nuevo ciclo que comenzó con la denuncia de Vilariño a encabezar de nuevo la lista en 2027 y dar paso «a unha renovación necesaria» continuó con la elección de Mari Fernández Sanmartín «co aval unánime da asamblea». Asegura, por otro lado, que se mantiene la ruta marcada por el Consello Local de trabajar en la renovación de la lista con «unidade e cohesión plenas e traballando sempre coa vista posta nas necesidades da veciñanza». Este movimiento en el grupo municipal podría no ser el único a medio plazo pero en política una semana no suma siempre siete días.
