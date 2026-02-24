Malestar en Lalín por el ruido festivo en el entorno del Campo da Feira

Los vecinos del entorno del Campo da Feira de Lalín se han quejado a la Policía Local por el agotamiento que sufren ante lo que consideran un modelo de ocio que convierte su barrio en un proscenio desde hace meses. El detonante de esta última protesta fue la fiesta de Piñata del pasado domingo, que se prolongó hasta las 7 de la mañana, impidiendo el descanso de niños, mayores y trabajadores de la zona. Los afectados subrayan que este no es un caso aislado, sino una constante que genera un ruido insoportable y problemas de movilidad por la saturación de terrazas en las aceras. Además, destacan que la Policía Local tiene constancia verbal de numerosas quejas que hasta ahora no habían trascendido públicamente y no descartan presentar durante esta semana una denuncia formal de los hechos para frenar el número de acontecimientos festivos nocturnos en esta zona neurálgica de la capital dezana.