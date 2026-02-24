Protesta vecinal
Malestar en Lalín por el ruido festivo en el entorno del Campo da Feira
redacción
Los vecinos del entorno del Campo da Feira de Lalín se han quejado a la Policía Local por el agotamiento que sufren ante lo que consideran un modelo de ocio que convierte su barrio en un proscenio desde hace meses. El detonante de esta última protesta fue la fiesta de Piñata del pasado domingo, que se prolongó hasta las 7 de la mañana, impidiendo el descanso de niños, mayores y trabajadores de la zona. Los afectados subrayan que este no es un caso aislado, sino una constante que genera un ruido insoportable y problemas de movilidad por la saturación de terrazas en las aceras. Además, destacan que la Policía Local tiene constancia verbal de numerosas quejas que hasta ahora no habían trascendido públicamente y no descartan presentar durante esta semana una denuncia formal de los hechos para frenar el número de acontecimientos festivos nocturnos en esta zona neurálgica de la capital dezana.
- Davila 20/02/2026
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años
- El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar
- Los temporales aumentan la demanda de albañiles por goteras y filtraciones
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»