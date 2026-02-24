Inician el reparto de tarjetas para acceder al contenedor marrón

El Concello da Estrada ha iniciado el reparto de las tarjetas necesarias para abrir el contenedor marrón, destinado exclusivamente a residuos orgánicos. Desde este miércoles, coincidiendo con los días de feria, se instalarán puestos informativos para que la ciudadanía pueda recoger la tarjeta y recibir información sobre el funcionamiento de esta quinta fracción.

Actualmente están activos diez puntos de depósito en el casco urbano, ubicados junto a grandes productores de orgánica. La previsión municipal es ir ampliando progresivamente la red hasta completar las 60 unidades disponibles, en función de la demanda y del número de vecinos que se sumen al sistema.

El edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, hizo un llamamiento a la implicación de las familias para avanzar hacia un modelo más sostenible. El contenedor marrón está reservado para restos de comida y otros residuos orgánicos, mientras que no deben depositarse envases ni materiales no biodegradables.

Noticias relacionadas

Además, el Concello mantiene en marcha una campaña de compostaje doméstico con la distribución de composteros en viviendas unifamiliares.