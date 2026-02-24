Dimite la concejala del BNG en Lalín Ariadna Fernández
La renuncia de la también diputada en el Parlamento gallego sorprendió en el ámbito político lalinense
Ariadna Fernández presentó hoy su dimisión como concejala del BNG en Lalín. Fernández, que compagina su actividad municipal con el escaño en el Parlamento de Galicia, fue uno de los fichajes más relevantes de la formación nacionalista en las últimas elecciones municipales.
Veterinaria de profesión, la edil comunicó su decisión en un contexto marcado por un clima de discrepancias internas con el partido a nivel local. La renuncia causó sorpresa en el entorno político lalinense, al tratarse de una de las incorporaciones con significativa proyección del grupo en el municipio.
A traves de un comunicado, Fernández explicó los motivos de su decisión y situó la renuncia en la necesidad de centrarse «a tempo completo» en su labor parlamentaria. En un texto remitido tras formalizar la dimisión, la diputada señala que, «sete anos despois de comezar a miña andaina na política local de xeito activo da man do BNG, e a piques de cumprir 3 como concelleira», considera que debe «continuar a traballar por Lalín e polo país dende o Parlamento a tempo completo, por unha cuestión de responsabilidade cos veciños e veciñas do concello e da comarca».
En esa línea, afirma que volcará sus esfuerzos en trasladar al Parlamento las demandas de la comarca: «Empregarei todos os esforzos no meu traballo como deputada, co obxectivo de elevar as demandas do Deza, Tabeirós e Terra de Montes, do Medio Rural do que eu mesma formo parte e da miña parte da área de Política Social ao debate parlamentar».
Fernández enmarca también su salida del ámbito municipal como un relevo para abrir una nueva etapa en el BNG local. «É un bo momento para dar un paso ao lado e deixar que o novo ciclo do BNG de Lalín colla camiño», indica, y añade que ese proceso pasa por «unha nova candidata, Mari Fernández, que conta con todo o meu apoio e colaboración».
Por último, insiste en que la prioridad debe estar ahora en el trabajo parlamentario y en la preparación de próximos procesos electorales. «É no Parlamento Galego onde a comarca precisa de toda a miña atención, dedicación e de toda a cobertura posible para chegar fortes ás próximas eleccións municipais e ás eleccións ao Parlamento Galego», ahonda. En el mismo comunicado, se muestra convencida de que el Bloque logrará mejorar sus resultados.
