Diana doble con puntería dezana

El club Arco Celta ha vivido un fin de semana de intensa actividad y éxitos deportivos en dos frentes competitivos distintos. En el ámbito nacional, el club celebra la brillante participación de la Selección Gallega de Caza en el XXVII Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco, donde sus arqueros Roi y Laura representaron a Galicia con resultados de élite: un segundo puesto en la categoría longbow masculino y un tercer puesto en tradicional femenino, respectivamente. Estos logros, sumados a los podios obtenidos por los compañeros del club Cazarco, consolidan el alto nivel de la arquería gallega en esta cita.

Tiradores del Arco Celta con sus premios conseguidos en el Nacional de Recorridos de Caza con Arco. | FDV

Paralelamente, una expedición formada por César, José, Herminio, Javier, Juan y Ana se desplazó a Portugal para disputar el II Troféu 3D-BHP Liga Minho 2026. La jornada en el país vecino dejó grandes alegrías, como el tercer puesto de César en barebow y el espectacular debut de Ana, quien se alzó con la victoria en tradicional veterano femenino en su primera competición oficial. El club también ha querido destacar el espíritu deportivo de José, cuya buena actuación se vio truncada por la rotura de su arco en la cuarta diana, un incidente que refleja la exigencia técnica de esta disciplina. Finalmente, la entidad ha agradecido al Arco Clube de Monção (ACM) por su excelente organización y hospitalidad en esta liga hermanada.

Esta destacada cosecha de triunfos refuerza la proyección internacional de Arco Celta, demostrando no solo la destreza técnica de sus deportistas consagrados, sino también el prometedor futuro de sus nuevos integrantes. La combinación de podios en el Campeonato de España y el éxito en la Liga Minho subraya el compromiso del club con la excelencia competitiva y el fortalecimiento de los lazos con otras entidades del sector.