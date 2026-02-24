El Concello espera iniciar las obras en la Carballeira de Melania este año

El gobierno de A Estrada ha contactado ya con todos los propietarios del ámbito de la Carballeira de Melania para avanzar en la actuación prevista en este céntrico espacio, una intervención que el Concello prevé ejecutar a lo largo de 2026. Según indican fuentes municipales, el siguiente paso será la redacción del proyecto técnico en el que se definirán de forma detallada las actuaciones concretas y la ordenación definitiva del entorno.

Desde el ejecutivo explican que fue necesario retomar las conversaciones con la totalidad de los titulares de las parcelas incluidas en el ámbito, un trámite que ya se ha completado. Este contacto previo resulta imprescindible para poder dar encaje jurídico a la intervención, ya que será necesario formalizar un convenio con cada uno de los propietarios antes de iniciar cualquier actuación material sobre los terrenos.

La firma de esos acuerdos permitirá al Concello disponer del suelo en los términos necesarios para ejecutar las obras previstas. Una vez culminado ese proceso y redactado el proyecto, se podrá activar la partida económica consignada en las cuentas municipales.

En el presupuesto de 2026 figura ya una dotación de 200.000 euros destinada a la adaptación de la Carballeira de Melania como zona de esparcimiento y a la habilitación de un área de estacionamiento en una parte del ámbito. Esa previsión económica busca garantizar la viabilidad de la actuación y permitir que los trabajos puedan ejecutarse dentro del calendario inicialmente programado.

La intención del gobierno local es compatibilizar el uso lúdico del espacio con una mejora de la organización del aparcamiento en el entorno, optimizando así el aprovechamiento de un área situada en una zona céntrica. El proyecto definirá tanto la distribución de las áreas destinadas al ocio como la delimitación de la superficie que se reservará para estacionamiento, así como las intervenciones necesarias para acondicionar el conjunto.

La actuación en la Carballeira de Melania ya había sido anunciada en 2024 como una de las iniciativas incluidas en la planificación municipal para la mejora y puesta en valor de distintos espacios urbanos. No obstante, la necesidad de contactar nuevamente con todos los propietarios afectados y avanzar en la formalización de los correspondientes convenios retrasó la concreción administrativa del proyecto.

Noticias relacionadas

Con el proceso de contactos ya completado, el gobierno local considera que se dan las condiciones para avanzar en la redacción técnica y encauzar definitivamente la actuación.