Cifran en unos 9 millones el coste de la reparación de pistas y Rolda Leste

El gobierno lalinense cifra en unos 9 millones de euros la inversión necesaria para reparar las pistas municipales a las que el tren de borrascas provocó más daños de los habituales en cualquier invierno y también la renovación de la Rolda Leste. Fue primero el edil de Urbanismo, Pablo Areán, el que respondió a la demanda del BNG sobre una rehabilitación integral del vial circunvalatorio y después el alcalde, José Crespo, el que certificó estas cuantías que parten de un estudio de evaluación de la red municipal. El impacto económico que estas actuaciones generará en la caja municipal forzará al gobierno, en palabras del mandatario, a aparcar o minimizar otras actuaciones.

Francisco Vilariño (BNG) pidió al ejecutivo que, al margen de apoyar su moción [fue secundada por unanimidad] actuase cuanto antes en la Rolda Leste y subrayó que el deterioro de la vía no debe achacarse a las lluvias de este invierno pues ya hace un año el BNG logró el respaldo en pleno sobre una reforma integral de esta infraestructura. De los 9 millones necesarios para viales, la Rolda Leste absorbería en torno a tres, una cuantía que para Crespo resulta muy complicada de asumir, y por eso maneja otras alternativas. Reiteró negociaciones con administraciones superiores como Xunta o Diputación para cofinanciar las obras una vez que esta ronda ejerce como enlace para carreteras autonómicas o provinciales y desveló la posibilidad de que el Concello asuma el tramo que va desde A Corredoira hasta Carragoso del vial autonómico que conecta Lalín con Vila de Cruces. En caso contrario sería el Concello el que asumiría unas reparaciones que deberían reiterarse cada cuatro o cinco años por las deficiencias del proyecto inicial, acometido por el bipartito en la Xunta.

Con tres millones se podría levantar todo el vial y prácticamente rehacerlo de nuevo. Vilariño recordó que fue el cuatripartito el que asumió las últimas reparaciones en la Rolda Leste.

En un pleno donde tomó posesión la edil socialista María Luz Iglesias Cobas, [como relevo de Anxo Álvarez] Compromiso retiró una moción sobre la mejora de la PO-203 a su paso por Vilatuxe al asegurar el gobierno local que la Xunta ultimaba el proyecto para acometer las obras este verano. El edil Miguel Medela pidió que se informase a los vecinos de este anuncio, sobre todo por la campaña de recogida de firmas que habían iniciado en la parroquia para exigir la reparación del firme de este vial.

Personal municipal

La oposición cuestionó la política de personal del gobierno, que sacó adelante en la sesión una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que incluía la resolución de alegaciones presentadas por centrales o empleados públicos. Ariadna Fernández (BNG) lamentó que el ejecutivo despachase las alegaciones casi con alegatos idénticos y puso el foco en las quejas del Colegio Oficial de Trabajo Social, imputando al gobierno local decisiones arbitrarias o erráticas sobre las competencias de empleados que desempeñan un mismo puesto de trabajo. Para la socialista Alba Forno, estas modificaciones puntuales constatan incapacidad de aprobar de una vez una RPT a pesar de haberse comprometido hace siete años, al tiempo que refirió al gasto que para las arcas municipales tienen cuestiones como estas. Más incisiva fue Teresa Varela (Compromiso) quien, después de admitir las dificultades que para un gobierno tiene desarrollar una relación de empleos, afeó al ejecutivo que ni tuviese previsto intervenir en este punto. Para Varela se actúa con discrecionalidad y existe desajuste organizativo, no sin antes recordar que cuando desde el cuatripartito se cifró en más de un millón la aprobación de la RPT el PP, en la oposición, dijo que serían 100.000 euros. Avelino Souto defendió la labor política en la gestión del personal y Crespo enmarcó las demandas del personal en un escenario común para todos los concellos. Para el alcalde, que dio un tirón de orejas a los empleados municipales que seguían el pleno a través de sus ordenadores «en vez de traballar» la RPT podría quedar lista este año, con un coste menor del millón de euros, pero por encima de sus previsiones.

Sin ventajas para los autónomos

Los trabajadores por cuenta propia protagonizaron parte del debate del pleno. El ejecutivo anunció días atrás una iniciativa, la enésima contra el Gobierno central, en defensa de los autónomos, que fue replicada por los socialistas con otra que pedía bonificaciones fiscales. La responsable municipal de Emprego, la edil del PP Beatriz Canda, cuestionó las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y subrayó que someten a los autónomos a una presión fiscal asfixiante. Además de citar varias promesas incumplidas, Canda manifestó que España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no exime a estos trabajadores de la facturación del IVA cuando su cifra de negocio bruto está por debajo de los 85.000 euros. Lamentó el que PSOE, tras conocer la iniciativa plenaria de su partido, registrase otra moción en una cuestión que el Concello no tiene competencias.

Para el socialista Mario López su propuesta se sustenta en lo que sí puede hacer una administración municipal a favor de los autónomos y por eso, desglosó, bonificaciones de tributos locales pueden ser un balón de oxígeno para un sector que en Lalín pierde activos en un contexto generalizado de reducción de empleo e incremento de afiliación a la Seguridad Social en el conjunto del país. Dijo que esta propuesta había sido en parte tomada de un municipio alicantino gobernado por el PP. «É unha enmenda á totalidade da súa política fiscal», recriminó desde Compromiso Rafael Cuíña, quien consideró acertada la iniciativa de los socialistas.

«O PSOE é unha máquina de destruir autónomos, que siguen baixando, mentras co PP subían», espetó Crespo a a las filas socialistas, con otro mensaje para el BNG como formación de izquierdas: «Non cren na iniciativa privada». La moción de los populares salió adelante con los votos de los representantes del grupo de gobierno y de Compromiso, con abstenciones de PSOE y BNG. Y la de los socialistas fue vetada por los populares, el BNG se abstuvo y Compromiso emitió un voto favorable. n