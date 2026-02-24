Infracción
Cepo a un turismo neerlandés en Lalín por permiso caducado
La Policía Local de Lalín ha inmovilizado en la rúa Areal un BMW Serie 1 con matrícula de los Países Bajos tras verificar que el vehículo carecía de la documentación necesaria para transitar por las vías públicas españolas. Durante una inspección, los agentes comprobaron que el permiso temporal de circulación del turismo, documento imprescindible para vehículos extranjeros en proceso de matriculación definitiva, se encontraba caducado.Ante esta irregularidad administrativa, y de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial, la patrulla procedió a la inmovilización del coche mediante la colocación de un cepo en su rueda trasera derecha.
- Davila 20/02/2026
