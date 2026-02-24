Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Infracción

Cepo a un turismo neerlandés en Lalín por permiso caducado

El BMW de matrícula de los Países Bajos inmovilizado en Lalín por carecer de permiso temporal.

El BMW de matrícula de los Países Bajos inmovilizado en Lalín por carecer de permiso temporal.

La Policía Local de Lalín ha inmovilizado en la rúa Areal un BMW Serie 1 con matrícula de los Países Bajos tras verificar que el vehículo carecía de la documentación necesaria para transitar por las vías públicas españolas. Durante una inspección, los agentes comprobaron que el permiso temporal de circulación del turismo, documento imprescindible para vehículos extranjeros en proceso de matriculación definitiva, se encontraba caducado.Ante esta irregularidad administrativa, y de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial, la patrulla procedió a la inmovilización del coche mediante la colocación de un cepo en su rueda trasera derecha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents