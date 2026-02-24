Educación
El Bloque insiste en su apoyo a la reforma integral del CEIP de A Piedade
Redacción
El portavoz del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiúza, recuerda que su formación ya presentó en varias ocasiones enmiendas a los presupuestos de la Xunta en las que reclamaba una reforma integral del CEIP Nosa Señora da Piedade. Esas enmiendas fueron desestimadas por el PP, «o que impediu avanzar nunha solución estrutural que hoxe resulta máis necesaria ca nunca», añade el concejal.
El partido demanda una intervención «que contemple a adaptación dos espazos ás posibles modificacións de ratios e a creación de máis aulas de educación infantil, ante a previsión de matrícula para o vindeiro curso». Son necesarios, además espacios comunes amplios y zonas cubiertas para los tiempos de recreo y ocio.
Fiúza pone en evidencia el abandono por parte de Educación en cuestiones como «unha caldeira de calefacción obsoleta que non garante un servizo adecuado ao alumnado de Infantil» y afea a la Xunta por echar mano de «solucións provisionais e instalacións que non cumpren cos estándares mínimos de seguridade, accesibilidade e calidade educativa». Insistirá, por tanto, en esas obras que reclama desde hace años.
