Ana Rivas Gestal da la nota en Francia

La saxofonista trasdezana Ana Rivas Gestal ha conquistado el prestigioso certamen francés de Cap Ferret, un hito que no sólo premia su talento técnico, sino que le abre las puertas de los escenarios internacionales más exigentes. El concurso, estructurado en categorías Junior y Máster, combina una vertiente digital con una presencial que, en palabras de la propia artista, ofrece una experiencia competitiva mucho más enriquecedora y «premios especiales» de gran calado para los participantes.

La victoria de Rivas en el país vecino ha sido rotunda. Tras una fase preliminar donde alcanzó la máxima distinción –primer premio por unanimidad y felicitación del jurado con una puntuación de entre 98 y 100 puntos–, la gallega fue seleccionada para la gran final de la «Gala de laureats». Allí, se alzó con el Gran Prix EX AEQUO (dotado con 1.000 euros en metálico y la participación en el Cap Ferret Music Festival) y el Prix de la Ville de Lège Cap Ferret, que le garantiza un concierto remunerado en la temporada 2026-2027.

Para la saxofonista, la gran motivación de este viaje era la conexión con Asia. «Este concurso es la única forma en Europa de acceder al Osaka International Music Competition», explica Rivas, que ya tiene asegurada su preselección para la cita de Japón y para el Leopold Bellan de París en 2027. Además de los galardones oficiales, la dirección la distinguió invitándola a actuar en el emblemático «Concert aux chandelles», donde su interpretación de Mi Bailaora, del compositor David Salleras, cautivó al público francés.

Más allá de los trofeos, Ana Rivas destaca el valor humano de una experiencia «inmersiva» que le permitió convivir con los vecinos de la localidad, evocando «los antiguos intercambios de bandas». Con la mirada puesta en 2027, la música silledense –que actualmente desarrolla su carrera profesional en Barcelona– ya planifica su preparación logística y musical, sin olvidar sus raíces: «Agradezco el apoyo incondicional de mi familia y de la Banda de Silleda, que me vio crecer y siempre será mi casa», concluye mientras bromea con la necesidad de «refrescar el francés» tras el aluvión de interés mediático recibido tras los premios.

Prestigio

Esta inyección de prestigio supone un impulso logístico de primer orden para la carrera de la saxofonista polifacética silledense. Al asegurar su plaza en el Osaka International Music Competition y en el Leopold Bellan de París, Rivas encara un bienio de intensa preparación técnica para medirse con la élite mundial. «Ahora queda empezar a prepararme para 2027 y organizar los conciertos que ofrecen estos premios», señala la artista, que planea seguir ejerciendo como embajadora de la cultura nacional a través de un programa centrado en la música de carácter español.

Pese a la proyección internacional, la silledense mantiene los pies en la tierra y el vínculo intacto con sus orígenes. Su éxito en Cap Ferret no es solo un triunfo individual, sino un reconocimiento a la escuela de vientos de su tierra, personificada en la Banda de Silleda. Desde su actual base en Barcelona, Rivas ya visualiza los próximos desafíos, consciente de que su paso por el certamen francés ha sido el catalizador definitivo para consolidar su presencia en los grandes circuitos de música de cámara y solista de los continentes de Europa y Asia.

Con la vista puesta en las grandes citas de 2027, Ana Rivas Gestal inicia ahora una etapa de perfeccionamiento donde su saxofón será el puente entre el talento gallego y la vanguardia internacional. Su triunfo en Cap Ferret no sólo ha sido una victoria técnica, sino la confirmación de que la sensibilidad y la constancia de aquella joven que creció al amparo de la Banda de Silleda están listas para medirse con los mejores en Osaka y París.