Acento italiano en el instituto Laxeiro

Durante el fin de semana, una veintena de estudiantes de Secundaria de la ciudad italiana de Frosinone pudo conocer las ciudades de A Coruña y de Ourense, así como la villa costera de A Pobra do Caramiñal y, ya de vuelta en Lalín, descubrir de primera mano el menú y la decoración del restaurante Fogar de Breogán. Ayer comenzaban la semana con una recepción en el consistorio lalinense, y durante estos días se sumergirán aún más en las costumbres de Galicia, Lalín y de su instituto anfitrión, el Laxeiro.

Foto de familia en el salón de actos del instituto Laxeiro. |

La visita de la comitiva italiana se enmarca dentro del programa Erasmus + y devuelve la estancia que meses atrás ya disfrutó un grupo del centro educativo lalinense. En su perfil de Facebook, el Istituto Comprensivo Frosinone Quarto señala que este intercambio entre aulas forma parte de una de las líneas del Erasmus +, el programa Green Vibes Exchange. Esta iniciativa permite a los estudiantes profundizar en cuestiones relacionadas con la economía circular o la sostenibilidad.

El instituto Laxeiro indica que esta visita será una «oportunidade fantástica para seguir creando lazos e compartir experiencias». Para romper el hielo en la jornada del lunes, se puso en marcha una dinámica de grupos y actividades centradas en la salud física y en hábitos saludables. Anfitriones e invitados pudieron disfrutar, por ejemplo, de la elaboración y cata de una «nutella» casera, dentro del programa Nutriescolas.