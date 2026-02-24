Programa Erasmus +
Acento italiano en el instituto Laxeiro
Un grupo de 21 estudiantes del Istituto Comprensivo Frosinone Quarto, de Italia, comparte durante estos días unas jornadas de convivencia con alumnos de Lalín, dentro del programa Erasmus +
Durante el fin de semana, una veintena de estudiantes de Secundaria de la ciudad italiana de Frosinone pudo conocer las ciudades de A Coruña y de Ourense, así como la villa costera de A Pobra do Caramiñal y, ya de vuelta en Lalín, descubrir de primera mano el menú y la decoración del restaurante Fogar de Breogán. Ayer comenzaban la semana con una recepción en el consistorio lalinense, y durante estos días se sumergirán aún más en las costumbres de Galicia, Lalín y de su instituto anfitrión, el Laxeiro.
La visita de la comitiva italiana se enmarca dentro del programa Erasmus + y devuelve la estancia que meses atrás ya disfrutó un grupo del centro educativo lalinense. En su perfil de Facebook, el Istituto Comprensivo Frosinone Quarto señala que este intercambio entre aulas forma parte de una de las líneas del Erasmus +, el programa Green Vibes Exchange. Esta iniciativa permite a los estudiantes profundizar en cuestiones relacionadas con la economía circular o la sostenibilidad.
El instituto Laxeiro indica que esta visita será una «oportunidade fantástica para seguir creando lazos e compartir experiencias». Para romper el hielo en la jornada del lunes, se puso en marcha una dinámica de grupos y actividades centradas en la salud física y en hábitos saludables. Anfitriones e invitados pudieron disfrutar, por ejemplo, de la elaboración y cata de una «nutella» casera, dentro del programa Nutriescolas.
- Davila 20/02/2026
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años
- El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar
- Los temporales aumentan la demanda de albañiles por goteras y filtraciones
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»