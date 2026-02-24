Textil
25 años bordando pequeños recuerdos
La firma familiar Calpep , que dirige Susana Perol, celebra un cuarto de siglo desde su llegada al polígono estradense. Esta coincide con la creación de su línea infantil, producida de forma 100% local
En un sector marcado por la industrialización y la sobreproducción, como tantos otros, mantener una producción artesanal y de proximidad supone un reto constante. Calpep Bebé celebra 25 años desde el nacimiento de su línea especializada en ropa para recién nacidos y de su llegada al Polígono Industrial de Toedo, en A Estrada, un proyecto que a día de hoy mantiene intacto su compromiso con la producción local y el cuidado extremo de cada pieza.
«Levamos 35 anos coa empresa, pero a liña de bebé fai 25, cando montamos a nave na Estrada. O inicio foi un pouco casual. Unha coñecida da familia, que comercializaba edredóns de cuna confeccionados en Portugal, preguntou pola posibilidade de producir aquí as pezas. A miña nai, moi empresaria e moi atrevida, viu que eran medidas estándar, e a oportunidade que podía dar, e lanzouse», precisa Susana Perol, actual responsable de la marca. La familia ya regentaba una fábrica textil en Carcacía, en el concello de Padrón.
Así empezaron a fabricar edredones de cuna, y desde un primer momento tuvieron gran aceptación en el mercado catalán, donde aquella conocida ya tenía canal de venta, lo que impulsó su crecimiento: «Miña nai pintaba a man, e como era moi creativa, e gustáballe moito, empezamos a confeccionar todas as pezas. Pouco despois comezamos a ampliar a gama e centrarnos na roupa interior de bebé, desde os primeiros bodis ata os pixamas, gorriños e camisetas que acompañan ao neno desde que nace ata que deixa o pañal».
Hoy, ya con la segunda generación al frente, mantienen el origen de la unión de sus padres, donde «Cal» procede de Caldelas, apellido de su madre; mientras que «Pep» viene de Pepe, su padre. De ahí surgió Calpep como fábrica de confección y, años más tarde, Calpep Bebé como su marca especializada, en un proyecto familiar que continúa con sus hijas.
El traslado al polígono de A Estrada a principios del 2000 marcó un punto de inflexión. La decisión estuvo motivada tanto por lazos familiares como también por cuestiones operativas, a causa de su expansión. «Non era o mesmo estar nunha aldea que nun polígono industrial, co acceso de camións e máis facilidades para o traballo. Tiñamos a dúbida de vir para aquí ou instalarnos no Polígono Industrial A Picaraña, na Escravitude, en Padrón, pero finalmente decidímonos pola Estrada por motivos familiares. Houbo momentos máis altos e outros máis baixos, pero aquí seguimos, co tempo veuse que a elección foi acertada», explica Susana.
En la actualidad, Calpep Bebé mantiene un modelo de producción íntegro en Galicia. «Todo é local, todo o proceso faise na Estrada. Deseño, corte, confección, bordado e distribución realízanse na propia fábrica, onde traballan oito persoas», añade. En su apuesta por la proximidad, también tiene importancia la parte ética y ambiental. En un contexto de deslocalización y cadenas de suministro globales, ellos controlan cada fase: «A roupa interior fabrícase en algodón 100%, e nos últimos anos incorporamos tamén algodón orgánico. Intentamos coidar todo o proceso, e facer todo nós mesmos».
Entre los artículos más demandados destaca su toalla de baño. «Creo que é o que máis se vende, porque é moi útil e práctica. A toalla grande pode usarse con dous, tres ou catro anos. É algo que se aproveita moito», señala. Otra de sus especialidades es poder convertir cada pieza en un objeto singular. «A personalización amplíase a bordados con nomes, datas ou pequenas frases. Recentemente sacamos packs de muselinas con palabras que escollen os propios pais», destaca.
Tras un cuarto de siglo, reconoce que cambió el perfil de las familias: «Cada vez son máis prácticas. Hai anos mirábase máis a estética e os adornos, pero hoxe, como hai moita oferta, mírase todo moito máis. Antes mercábanse cousas sen saber moi ben por que; e agora búscase moito máis a súa utilidade e que dure».
De cara al futuro, quieren seguir consolidando su empresa y ganando visibilidad. «Moitas veces o problema é o descoñecemento. Gustaríame que as familias puideran vir a nosa tenda no polígono e sentiran os nosos produtos, e que preguntaran para resolver as súas dúbidas», concluye.
