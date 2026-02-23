Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de San Andrés advierten del peligro de un cable cortado

Señalan que han informado al Concello hasta cinco veces, sin solución

El cable, enroscado ante un poste del tendido eléctrico. |

Redacción

A Estrada

Vecinos del lugar de Calvelo, en la parroquia de San Andrés de Vea, denuncian la presencia de un cable cortado a la altura del número 10, una situación que, aseguran, se mantiene sin solución pese a las reiteradas comunicaciones realizadas al Concello de A Estrada.

Según explican los residentes, el aviso se ha trasladado en al menos cinco ocasiones a la administración local sin que, hasta el momento, se haya adoptado ninguna medida para reparar la incidencia. Los afectados muestran su malestar por lo que consideran una falta de respuesta ante un problema que puede suponer un riesgo, especialmente si el cable afectado pertenece a una instalación eléctrica o de telecomunicaciones.

Así, los vecinos reclaman una actuación urgente para garantizar la seguridad en la zona y evitar posibles accidentes, tanto para los residentes como para las personas que transitan habitualmente por este punto de San Andrés de Vea. Asimismo, piden mayor diligencia en la atención de las incidencias.

