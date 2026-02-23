Sociedad
Vecinos de San Andrés advierten del peligro de un cable cortado
Señalan que han informado al Concello hasta cinco veces, sin solución
Redacción
Vecinos del lugar de Calvelo, en la parroquia de San Andrés de Vea, denuncian la presencia de un cable cortado a la altura del número 10, una situación que, aseguran, se mantiene sin solución pese a las reiteradas comunicaciones realizadas al Concello de A Estrada.
Según explican los residentes, el aviso se ha trasladado en al menos cinco ocasiones a la administración local sin que, hasta el momento, se haya adoptado ninguna medida para reparar la incidencia. Los afectados muestran su malestar por lo que consideran una falta de respuesta ante un problema que puede suponer un riesgo, especialmente si el cable afectado pertenece a una instalación eléctrica o de telecomunicaciones.
Así, los vecinos reclaman una actuación urgente para garantizar la seguridad en la zona y evitar posibles accidentes, tanto para los residentes como para las personas que transitan habitualmente por este punto de San Andrés de Vea. Asimismo, piden mayor diligencia en la atención de las incidencias.
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»