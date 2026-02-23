Trasladan en helicóptero a un operario de una empresa química tras originarse un incendio en su nave de Forcarei
Un incendio en la nave de ABCR Labs en Forcarei provocó quemaduras a una persona, que tuvo que ser evacuada en helicóptero al CHUAC de A Coruña
Un incendio en la nave de ABCR Labs en el polígono industrial David, Raposeiras en Forcarei se saldó este lunes con un herido por quemaduras que tuvo que ser trasladado en helicóptero al CHUAC de A Coruña.
Según fuentes a las que ha accedido esta redacción el afectado sería un doctor en Química Orgánica, trabajador del departamento de I+D, que presentaría lesiones en brazos y piernas.
Según informa el CIAE 112, recibieron el aviso del fuego por parte un particular en torno a las 15.10 horas. A la zona se desplazaron los Bomberos de Silleda, el GES de A Estrada, el 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
Los efectivos todavía realizaban labores de extinción en el punto, aunque el foco del incendio ya estaría apagado.
Las causas del incidente están aún por esclarecerse, así como la totalidad de los daños generados.
