Rugido y color en la primera Piñata

La capital de Deza volvió a vibrar con el color y la ironía del Entroido durante la celebración del primer Sábado de Piñata, una jornada que llenó las calles de música y creatividad. En el apartado de carrozas y comparsas, la máxima distinción y el premio de 500 euros fueron para el espectacular «Camión de Rayo McQueen», que se impuso por su gran despliegue visual a las «Reinas del lago», quienes obtuvieron la segunda posición (150 euros), y al «Cochito eléctrico», que cerró el podio con el tercer premio de 100 euros. Por su parte, la categoría de parejas destacó por su colorido y originalidad, alzándose con la victoria los «Paxariños exóticos» (250 euros). Tras ellos, el jurado reconoció el ingenio de los «Lalinenses invisibles» con el segundo puesto (150 euros) y la propuesta de «Polvorete» con el tercero (50 euros). La nota curiosa de la jornada la protagonizaron las modalidades de disfraces individuales y grupos, que quedaron desiertas ante la falta de inscritos, centrando todo el protagonismo en las grandes estructuras y las parejas. La fiesta, que marca uno de los puntos álgidos del calendario festivo local, continuó hasta altas horas de la madrugada confirmando el éxito de convocatoria del Concello de Lalín. Los premios fueron entregados pasada la medianoche del sábado en una Carpa do Cocido donde se puso el broche de oro al Entroido de la capital dezana con música y baile.

«Paxariños exóticos» ganaron la modalidad de parejas.