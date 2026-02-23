Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes por animalesFármacos obesidad GaliciaUDYCO VigoViviendas en bajosUcranianos en GaliciaCelta-MallorcaEDITORIAL
instagramlinkedin

Entroido

Rugido y color en la primera Piñata

El primer Sábado de Piñata de Lalín arrancó con fuerza coronando el pasado fin de semana al «Camión de Rayo McQueen» y a los «Paxariños exóticos» como los grandes triunfadores del concurso de disfraces en una jornada marcada por el ingenio y la falta de competencia en las categorías individuales del certamen carnavalero.

La comparsa del «Camión de Rayo McQueen» gano el concurso de disfraces de Lalín. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

La comparsa del «Camión de Rayo McQueen» gano el concurso de disfraces de Lalín. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Ángel Graña

Lalín

La capital de Deza volvió a vibrar con el color y la ironía del Entroido durante la celebración del primer Sábado de Piñata, una jornada que llenó las calles de música y creatividad. En el apartado de carrozas y comparsas, la máxima distinción y el premio de 500 euros fueron para el espectacular «Camión de Rayo McQueen», que se impuso por su gran despliegue visual a las «Reinas del lago», quienes obtuvieron la segunda posición (150 euros), y al «Cochito eléctrico», que cerró el podio con el tercer premio de 100 euros. Por su parte, la categoría de parejas destacó por su colorido y originalidad, alzándose con la victoria los «Paxariños exóticos» (250 euros). Tras ellos, el jurado reconoció el ingenio de los «Lalinenses invisibles» con el segundo puesto (150 euros) y la propuesta de «Polvorete» con el tercero (50 euros). La nota curiosa de la jornada la protagonizaron las modalidades de disfraces individuales y grupos, que quedaron desiertas ante la falta de inscritos, centrando todo el protagonismo en las grandes estructuras y las parejas. La fiesta, que marca uno de los puntos álgidos del calendario festivo local, continuó hasta altas horas de la madrugada confirmando el éxito de convocatoria del Concello de Lalín. Los premios fueron entregados pasada la medianoche del sábado en una Carpa do Cocido donde se puso el broche de oro al Entroido de la capital dezana con música y baile.

«Paxariños exóticos» ganaron la modalidad de parejas.

«Paxariños exóticos» ganaron la modalidad de parejas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents