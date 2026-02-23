Donde el peregrino mide sus pasos

El Camiño da Geira e dos Arrieiros, una de las rutas jacobeas que más ha crecido en popularidad en los últimos años, presenta un preocupante estado en algunos de sus tramos a su paso por el municipio de A Estrada. Pese a que en 2025 se consolidó como la opción preferida por los peregrinos que partían desde Braga, la falta de mantenimiento y la aparición de vertidos incontrolados empañan la experiencia de quienes recorren este itinerario histórico.

Uno de los principales problemas detectados es la deficiente señalización en determinados puntos, lo que genera confusión entre caminantes, especialmente en cruces de pistas forestales. A ello se suma el estado de algunas vías, cada vez más asilvestradas, con maleza que invade el trazado y reduce el espacio transitable. En varios tramos, el firme resulta irregular y difícil de transitar, con zanjas, piedras sueltas y acumulaciones de restos vegetales.

Las intensas lluvias de los últimos meses no han contribuido a mejorar la situación. En el tramo que atraviesa la parroquia de San Pedro de Parada, el camino presenta una superficie enlodazada que dificulta el avance. El barro cubre amplias zonas y la vegetación, crecida sin control, estrecha el paso hasta obligar a los peregrinos a extremar las precauciones o buscar alternativas improvisadas.

La situación se agrava en Figueiroa de Abaixo, donde vecinos y transeúntes denunciaban recientemente la presencia de vertidos de basura y residuos de todo tipo en el entorno del camino. Entre los desperdicios se encuentran electrodomésticos, plásticos, restos de obra como ladrillos y fragmentos de uralita, además de escombros y otros materiales abandonados en cunetas y montes próximos.

Quienes recorren el Camiño da Geira destacan su belleza paisajística, la tranquilidad de sus parajes y la escasa masificación en comparación con otras rutas jacobeas. Sin embargo, también coinciden en señalar carencias evidentes en la conservación y mantenimiento de algunos tramos. Una intervención coordinada que refuerce la señalización, mejore el firme y erradique los vertidos resultaría clave para preservar el atractivo y la dignidad de esta ruta histórica, que podría convertirse en un gran motor turístico y económico para el municipio.