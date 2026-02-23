Cultura
Musikenos cierra con éxito su segunda edición del Drumfest
El alumnado pudo compartir escenario y tocar junto a los profesionales Jesús García y Alber Fuentes
Redacción
A Estrada
La escuela de música estradense Musikenos celebró este sábado 21 de marzo la segunda edición de su Drumfest en el Teatro Principal de A Estrada. El evento, que comenzó a las 19.30 horas, reunió a alumnado, profesorado y aficionados a la percusión en una cita ya consolidada en el calendario cultural local.
La jornada contó con la participación destacada de Jesús García, batería del mítico grupo Platero y Tú, y de Alber Fuentes, miembro de Extremoduro y colaborador habitual del proyecto en solitario de Robe Iniesta. Ambos músicos compartieron escenario en una velada centrada en el ritmo, la técnica y la experiencia profesional, con éxito de asistencia.
