Musikenos cierra con éxito su segunda edición del Drumfest

La escuela de música estradense Musikenos celebró este sábado 21 de marzo la segunda edición de su Drumfest en el Teatro Principal de A Estrada. El evento, que comenzó a las 19.30 horas, reunió a alumnado, profesorado y aficionados a la percusión en una cita ya consolidada en el calendario cultural local.

La jornada contó con la participación destacada de Jesús García, batería del mítico grupo Platero y Tú, y de Alber Fuentes, miembro de Extremoduro y colaborador habitual del proyecto en solitario de Robe Iniesta. Ambos músicos compartieron escenario en una velada centrada en el ritmo, la técnica y la experiencia profesional, con éxito de asistencia.