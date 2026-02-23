Evacuado en helicóptero un septuagenario tras ser atropellado por un tractor en Rodeiro.
Un vecino de 72 años resultó herido este lunes tras ser atropellado por su propio tractor en el municipio de Rodeiro. El accidente laboral ocurrió en el lugar de Couso, en la parroquia de San Martiño de Esperelo, poco antes de las doce y media de la mañana.
Según los datos facilitados por Emerxencias Lalín, el hombre se encontraba trabajando fuera del vehículo cuando, por causas que se investigan, el sistema de frenado falló y el tractor comenzó a desplazarse. Al percatarse de que la máquina vencía el freno, el vecino intentó subir rápidamente de nuevo a la cabina para recuperar el control, momento en el que fue alcanzado y atropellado por el vehículo.
Tras el aviso recibido en el 112 Galicia a las 12.20 horas, se movilizó un amplio operativo que incluyó a los Bombeiros do Deza, el GES de Lalín, la Garda Civil y Protección Civil. Una vez estabilizado en el lugar, donde el herido se quejaba de fuertes dolores en la espalda, fue evacuado de urgencia en el helicóptero medicalizado del 061 con destino al Hospital Clínico Universitario de Santiago.
- Davila 20/02/2026
