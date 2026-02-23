Subvenciones
La Diputación presenta un programa de ayudas en Agolada
La Diputación provincial presentó en Agolada las líneas de ayudas del plan de Acción Comunitaria dirigidas a comunidades de aguas y al tejido asociativo. El diputado Javier Tourís expuso a los presentes los recursos y novedades de los programas +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria para este año. Las ayudas pueden solicitarse hasta el 1 de abril y en total suponen una partida inicial de 3,2 millones de euros para la provincia, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto a los recursos habilitados el pasado ejercicio.
- Davila 20/02/2026
