La Diputación presenta un programa de ayudas en Agolada

La Diputación provincial presentó en Agolada las líneas de ayudas del plan de Acción Comunitaria dirigidas a comunidades de aguas y al tejido asociativo. El diputado Javier Tourís expuso a los presentes los recursos y novedades de los programas +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria para este año. Las ayudas pueden solicitarse hasta el 1 de abril y en total suponen una partida inicial de 3,2 millones de euros para la provincia, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto a los recursos habilitados el pasado ejercicio.