Cuntis saborea el lacón a lo grande

Cuntis celebró por todo lo alto el día grande de la XXVII Festa do Lacón con Grelos, una cita ya clásica del invierno de la comarca y declarada de Interés Turístico de Galicia por la Xunta.

Cuntis puso punto y final a un colorido Entroido. | IÑAKI ABELLA

Esta popular celebración combina la exaltación gastronómica de uno de los platos más populares de la temporada con los últimos compases del Entroido en el municipio pontevedrés.

La jornada arrancó bien temprano. Desde las 11.00 horas se llevó a cabo el pasacalles de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis, al que siguió, a las 11.45, el desfile del Entroido Tradicional do Folión de Carracedo da Serra y la apertura de la Feira de Artesanía e Produtos Agroalimentarios.

Durante el mediodía, el programa también sumó la muestra «A Camelia no Lacón con Grelos», junto con exposiciones como «Un baño de mel y Cerámica de Castro Landín», además de una nueva edición de la Mostra de Encaixe, el Museolacón al aire libre en la plaza de los Árboles y una exposición de motos clásicas en el casco histórico del municipio.

El acto institucional llegó a las 12.15 horas con la lectura del pregón, a cargo del periodista Alfonso Hermida, antes de que la música volviese a tomar los recovecos del concello con el pasacalles de Los Támega a las 13.00 horas.

Aunque el momento más esperado por los visitantes de la fiesta llegó todavía una hora después con la gran comida de lacón con grelos. Entre otros representantes institucionales, Cuntis acogió con los brazos abiertos al diputado provincial Ricardo Martínez, que visitó la Casa do Concello.

Ya por la tarde, el protagonismo fue completo para el público familiar con la animación infantil en la carpa de la plaza de la Constitución. La jornada se completó con un taller prehistórico con Fran Ameixeiras.

Y el elemento más importante de una fiesta de este nivel, la música, no tardó en regresar, puesto que desde las 18.30, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de Fátima Pego.

La programación despidió la fiesta con el Velorio do Chapante y su posterior entierro, un rito festivo que, como siempre, simboliza, por desgracia para muchos, la despedida del Entroido hasta el año que viene.

La Festa do Lacón con Grelos se celebra en Cuntis desde hace 27 años y ha ido ganando arraigo y aficionados con el paso del tiempo. En la presente edición, además, el municipio llegó al día grande de celebración tras un fin de semana repleto de actividades, incluyendo la Gala do Chapante, con su homenaje a Casa Chedas, un establecimiento histórico de la parroquia de Troáns reconocido por décadas como punto de encuentro vecinal.