Administración
Las consultas de certificados de dependencia repuntan en la provincia
A.M.
La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) presta ayuda en numerosas materias a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Una de ellas es la tramitación de los certificados de discapacidad, y en los últimos tres años se ha producido un repunte de consultas en esta materia, según la entidad.
Así, en 2023 Cogami proporcionó información o ayudó en los trámites a 623 personas en la provincia de Pontevedra. Al año siguiente, ya fueron 713 demandantes; y el pasado 2025, por este motivo se realizaron 993 consultas, según el balance hecho públicopor Cogami. Para los técnicos de la entidad, esto podría deberse a cambios legislativos o administrativos relacionados con los nuevos baremos de la discapacidad.
Otra de las áreas que más preocupa a las personas con movilidad reducida es la accesibilidad, de ahí que otra parte importante de las quejas o reclamaciones que llegan a la confederación sean por este motivo. En el conjunto de la comarca, de donde más consultas llegaron fue de Cambados (cuatro) y Sanxenxo (dos), produciéndose también sendas consultas en Vilanova y Meaño. En el caso de Vilagarcía, durante el año pasado tramitaron 18 expedientes (12 iniciados por consultas de hombres, y seis de mujeres), siendo también mayoritarios por áreas los relacionados con la dependencia.
