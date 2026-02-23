Brecha de género también en las pensiones: las mujeres perciben hasta un 50% menos

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes suman más de 21.000 pensiones de la Seguridad Social y reflejan una doble realidad: cuantías medias sensiblemente inferiores a la media provincial y una acusada brecha de género que, en algunos municipios, roza hasta el 50%. La pensión media provincial se sitúa en 1.230,64 euros, con una fuerte diferencia entre hombres y mujeres: 1.493,78 euros en el caso de los varones frente a 1.003,83 en el de las mujeres. Esto supone una brecha absoluta de 490,95 euros.

En términos globales (todos los sexos), las cuantías medias en los municipios de las comarcas se sitúan claramente por debajo de la referencia provincial. El desglose por ayuntamientos es el que sigue: A Estrada: (961,36 euros), Lalín (954,80), Silleda (905,20), Dozón (900), Vila de Cruces (895,94), Agolada (803,20), Rodeiro (787,20) y Forcarei (768,37). Son los datos divulgados por la Seguridad Social correspondientes ya al presente año.

El municipio con la pensión media más alta es A Estrada, aunque aún queda casi 270 euros por debajo de la media provincial. En el extremo opuesto se sitúa Forcarei, con una diferencia de más de 460 euros respecto al promedio de la provincia.

La desigualdad entre hombres y mujeres es una constante en todos los municipios. En valores absolutos, las mayores diferencias se registran en A Estrada ( las féminas perciben de media 376,7 euros menos al mes que los varones), Vila de Cruces (354,9) y Silleda (321,5). En Lalín, el municipio con mayor número de subsidios (5.838 en total), los hombres perciben de media 1.129,77 euros, frente a 822,19 euros las mujeres, lo que supone una diferencia de 307,58 euros. Las menores distancias absolutas se dan en Agolada: (28,1%); Forcarei (32,1% y Rodeiro (33,2%) Aún así, en estos concellos la diferencia supera los 200 euros mensuales.

Aunque la brecha de género en la provincia alcanza casi el 49%, en varios municipios del área analizada se aproxima a ese nivel. Así las cosas, Vila de Cruces (48,3%) y A Estrada (47,3%) presentan porcentajes muy similares al provincial. Ya en el caso de Silleda (42%) y Lalín (37,4%) se sitúan algo por debajo, pero mantienen diferencias relevantes. Agolada (28,1%) es el municipio con menor desigualdad relativa, aunque muy lejos de una situación de equilibrio.

Además, las pensiones medias masculinas en todos los municipios están muy por debajo de la media provincial del mismo sexo (1.493,78 euros). Ningún concello alcanza los 1.200 euros de promedio en varones, salvo A Estrada (1.173,68 euros), que se acerca pero sigue más de 320 euros por debajo. En el caso de las mujeres, ninguna localidad supera los 830 euros de media, frente a los más de 1.000 euros del promedio provincial femenino.

Otro rasgo común es que en todos los municipios el número de pensiones de mujeres supera al de hombres. Por ejemplo, en A Estrada se contabilizan 3.789 pensiones femeninas frente a 2.934 masculinas y en Lalín con 3.321 frente a 2.517. En Silleda las mujeres que perciben un subsidio suman 1.627, mientras que los varones son 1.236.

Sin embargo, esa mayor presencia femenina en el sistema no se traduce en mejores cuantías, sino en pensiones notablemente más bajas, lo que agrava la vulnerabilidad económica en edades avanzadas.

El mapa de las pensiones en Deza y Tabeirós- Montes confirma dos tendencias claras: cuantías inferiores a la media provincial y una brecha de género estructural que, en términos porcentuales, llega a situarse en niveles muy similares a los del conjunto de la provincia. La combinación de carreras laborales más cortas, mayor peso de pensiones de viudedad y bases de cotización históricamente más bajas sigue reflejándose en diferencias que, en varios municipios, superan ampliamente los 300 euros mensuales y alcanzan cerca del 50% en comparación con las pensiones masculina.

Revalorarizaciones

El incremento medio de las pensiones en los ocho municipios del interior de la provincia refleja una mejora generalizada este año, aunque las cuantías continúan claramente por debajo de la media provincial. A Estrada encabeza el listado con los subsidios medios más altos, que alcanza los 961,36 euros, tras un incremento medio de 44,64 euros, lo que no impide que se mantenga a casi 270 euros de la media de la provincia de Pontevedra. Le sigue Lalín, con una pensión media de 954,80 euros y una subida de 48,12 euros, una de las más destacadas del conjunto analizado.

En un segundo bloque se sitúan Silleda (905,20 euros, +43,15), Agolada (900,04 euros,+52,30) –el mayor incremento medio registrado– y Vila de Cruces (895,94 euros, +48,99). En todos los casos, la brecha con la media provincial supera los 300 euros mensuales. Por debajo de los 850 euros se encuentran Dozón, con 803,20 euros y un aumento de 42,52 euros, y Rodeiro, donde la pensión media se sitúa en 787,61 euros, tras crecer 44,06 euros. Forcarei cierra la lista con la cuantía más baja, 768,37 euros, pese a un incremento de 43,90. El aumento medio de las pensiones registrado en enero en los municipios de Deza y Tabeirós se refleja en todas las modalidades de la Seguridad Social –jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y favor familiar–, aunque las cuantías siguen situándose, en la mayoría de los casos, por debajo de los promedios provinciales. La pensión de jubilación, la más numerosa, alcanza sus importes más elevados en A Estrada, con 1.076,88 euros, y Lalín, con 1.061,84 euros, seguidas de Silleda (1.019,13) y Agolada (1.004,25). En el extremo opuesto se sitúan Forcarei (854,01), Rodeiro (871,61) y Dozón (882,05), con cuantías sensiblemente inferiores.

En el caso de las pensiones por incapacidad, las medias superan los 1.000 euros en la mayoría de los municipios. Para los subsidios de viudedad Lalín registra la cuantía media más alta, con 676,44 euros, muy cerca de A Estrada (665,06) y Agolada (646,25)