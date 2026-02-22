Vales Failde: el primer biógrafo de Rosalía de Castro

[Este lunes se celebra, como cada 23 de febrero, el Día de Rosalía de Castro, conmemorando el nacimiento de la célebre poeta y novelista gallega en 1837. Lo que mucha gente desconoce es que fue un dezano, Vales Failde, quien publicó la primera biografía de la autora de Follas novas o Cantares gallegos].

Rosalía de Castro, en una de sus imágenes más conocidas.

Francisco Javier Vales Failde (1872-1923), nacido en el lugar de Fornas (Rodeiro), fue un ilustre intelectual dezano cuya figura destaca por su vasta cultura y su devoción a Galicia. Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, teólogo, sociólogo y políglota, Vales Failde fue una de las mentes más preclaras del clero español de su tiempo. Ejerció como capellán del rey Alfonso XIII y fue miembro de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas, de la Historia y de Jurisprudencia.

Pese a su intensa actividad institucional, su labor literaria y sociológica fue incansable. Sin embargo, su mayor hito para las letras gallegas fue la publicación del primer libro sobre la vida y obra de Rosalía de Castro, en 1906.

El descubrimiento de una «celebridad desconocida»

A principios del siglo XX, la figura de Rosalía de Castro aún no gozaba del reconocimiento universal que tiene hoy; era, en palabras de Vales Failde, una «celebridad desconocida» fuera de las fronteras gallegas. En aquel entonces, el idioma gallego sufría un profundo desprestigio, y la obra de la poetisa era ignorada por gran parte de la intelectualidad española.

Con tan solo 32 años, motivado por un profundo entusiasmo regionalista, Vales Failde pronunció una conferencia el 12 de mayo de 1906 en la Asociación de Conferencias para Señoras de Madrid. Ante la aristocracia madrileña y la colonia gallega, el autor reivindicó a Rosalía como la voz que «solo ella pensó, sintió y quiso al unísono con Galicia». El éxito de la charla derivó en la publicación, en septiembre de ese mismo año, del libro Rosalía de Castro (Imprenta de la Revista de Archivos), dedicado al obispo de Madrid-Alcalá, José María Salvador y Barrera.

Estructura y análisis de la obra

El estudio de Vales Failde no solo fue pionero por su temática, sino también por el rigor de sus notas a pie de página y su análisis sociológico.

Semblanza biográfica y espiritual: En la primera parte, el autor traza el origen noble de Rosalía y la defiende como un modelo de mujer cristiana. Frente a quienes cuestionaban su fe, Vales Failde utiliza los versos de la autora para demostrar una espiritualidad profunda, comparando su sensibilidad con la de Santa Teresa de Jesús. La describe como una excelente hija, esposa y madre, y la define como el «ruiseñor más canoro» de su tierra.

La poetisa social: En la segunda parte, analiza sus obras cumbre: Cantares Gallegos y Follas Novas. Vales Failde destaca que Rosalía no es solo una poeta lírica, sino una poeta social. En sus versos, ella diagnostica los males de Galicia: la miseria, el éxodo rural, el abandono de la infancia y, especialmente, el drama de la emigración. El autor subraya que Rosalía explica la partida de los gallegos no por ambición, sino por la pobreza del suelo y la injusticia social.

Trascendencia histórica

Gracias a la labor de este clérigo de Rodeiro, el nombre de Rosalía de Castro comenzó a ser valorado en el resto de la Península. Vales Failde situó a Rosalía a la altura de otras grandes mujeres gallegas como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, instando al público a leerla para comprender la verdadera alma de Galicia.

Como broche final a su estudio, Vales Failde incluye una «corona poética» a modo de apéndice. En esta sección, el autor recopila cuidadosamente una selección de composiciones dedicadas a la memoria de Rosalía, demostrando que su influencia caló profundamente en los poetas de su tiempo y en las generaciones posteriores.

Este apéndice no es solo un homenaje lírico, sino una prueba documental de la trascendencia de Rosalía en el sistema literario gallego. Entre las firmas que conforman este tributo se encuentran figuras fundamentales de las letras gallegas y españolas, tales como: Manuel Curros Enríquez y Valentín Lamas Carvajal, voces esenciales del Rexurdimento; Alfredo Brañas, referente del regionalismo gallego; Filomena Dato Muruais, destacada voz femenina de la época; Francisco de la Iglesia, Juan Barcia Caballero, José María Posada y Alberto García Ferreiro, entre otr’os.

Con esta recopilación, Vales Failde logra demostrar que Rosalía no solo escribió para su tiempo, sino que se convirtió en una fuente de inspiración inagotable. El libro cierra reafirmando que la importancia de la poetisa trasciende lo puramente literario para convertirse en un símbolo de identidad; una figura que, gracias a este primer esfuerzo biográfico, comenzó a recibir el respeto y la admiración que la justicia histórica le debía.

El libro concluye recordando el solemne traslado de los restos mortales de la poetisa al Panteón de Gallegos Ilustres, acto que consolidó su figura como el símbolo inmortal de Galicia que hoy conocemos, en gran medida gracias al impulso inicial de este primer estudio biográfico.