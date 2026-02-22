entroido 2026
Unha voda e un funeral para despedir o Entroido
A tregua da chuvia permitiu vivir unha intensa xornada de Entroido nas comarcas de Deza e Tabeirós-Montes, con moito público e propostas para todos os gustos. Soutelo, Arnois, A Estrada e Lalín apostaron pola tradición, a sátira e a participación nun sábado marcado polo bo ambiente e a alta afluencia
A chuvia deu unha tregua e o bo tempo acompañou este sábado as celebracións de Entroido nas comarcas de Deza e Tabeirós-Montes, onde a veciñanza respondeu con ganas a unha intensa xornada festiva. O sol e as temperaturas suaves contribuíron a encher rúas e prazas nun día no que a tradición, a sátira e a convivencia foron protagonistas.
En Soutelo de Montes, unha das propostas máis orixinais foi a gran voda entroideira, que congregou a numeroso público na Praza dos Gaiteiros. A noiva, Estrella del Carmen da Bandeira, filla de Antonio da Bandeira e Melanie Grifo, deu o “si quero” a Alex Grushvisqui do Trinque nunha cerimonia cargada de humor e retranca. A escenificación non deixou detalle ao azar: a noiva chegou nunha limusina preparada para a ocasión, mentres que o noivo fixo a súa entrada nun Rolls-Royce, nun claro guiño ás vodas de alto copete. A montaxe, en clave satírica, combinou crítica social e espectáculo, arrancando risas e aplausos entre os asistentes.
Tras a cerimonia, a celebración continuou cun menú especial de Entroido, no que non faltaron produtos típicos destas datas, e cunha animada sesión musical que prolongou a festa ata ben entrada a noite. A voda converteuse así nun dos actos máis comentados da xornada, demostrando a capacidade do Entroido para reinventarse sen perder a esencia.
Na parroquia estradense de Arnois, o día arrancou xa ás 10.00 horas co percorrido pola parroquia e o xantar popular para os participantes, nun ambiente de confraternidade. Pola tarde, o Desfile de Comparsas, Carrozas e Xenerais encheu as rúas de cor e música. Ás 19.00 horas celebrouse o tradicional Atranque dos Xenerais da Ulla no campo da Paterna, presentado por Damián Cortés, de Radio Estrada. Os enfrontamentos dialécticos, cargados de enxeño e crítica, foron seguidos con atención polo público. A programación completouse co playback veciñal e unha sesión de DJ que puxo o broche final á festa.
Tamén na Estrada, a Asociación de Hostaleiros celebrou o Enterro do Salmón polas rúas do casco urbano. A procesión, encabezada polo Padre Xiao e acompañada pola charanga Os Charangos, percorreu o centro entre música e solemnidade, rematando cunha chocolatada que reuniu a numerosos asistentes.
En Lalín, a Asociación Cultural O Naranxo puido celebrar finalmente a Queima do Meco, que este ano estivo protagonizada polas protestas contra o Mercosur.
Entre vodas paródicas, atranques, desfiles e rituais simbólicos, as comarcas viviron un sábado de Entroido marcado pola alta participación e polo excelente ambiente nas rúas.
