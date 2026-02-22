Rosalía y Laxeiro soplan velas en O Café de Mili de Lalín

La Asociación de Amigos de la Obra de Wily se unirá mañana a los institutos Ramón María Aller y Laxeiro de Lalín para celebrar un aniversario doble en O Café de Mili de Lalín a partir de las 19.00 horas. El evento artístico conmemorará el nacimiento de dos figuras clave de la cultura gallega de todos los tiempos que comparten fecha natalicia un 23 de febrero: la escritora Rosalía de Castro, nacida en 1837, y el pintor de Donramiro Laxeiro, en 1908.

La jornada conmemorativa incluirá el tradicional apagado de velas en las tartas de cumpleaños de los dos personajes históricos y contará con la participación de las profesoras Alba Payo, Lara Peña y Gracia Santorum por parte de los centros educativos de la capital dezana. El programa se completará con la presencia del artista colombiano Carlos Santos y la música del gaiteiro Plácido Rozas, entre otros colaboradores.