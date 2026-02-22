Obras
El PP exige un plan de arreglo de pistas en Rodeiro y Agolada
Los populares denuncian tres años de abandono y piden una actuación inmediata
redacción
El Partido Popular de Rodeiro y Agolada exige planes de reparación urgentes ante el «abandono generalizado» de las infraestructuras locales. En Rodeiro, la portavoz Cati Somoza denuncia que la red viaria es «impracticable» y presenta «cráteres máis grandes que na lúa», ironizando con que el municipio podría presentarse al «Dakar» por el mal estado de sus pistas, que califica como «as peores estradas da provincia de toda a provincia de Pontevedra».
Por su parte, el PP de Agolada urge a aprovechar más de 1,1 millones de euros de la Deputación y la Xunta para frenar el deterioro de caminos y edificios públicos. Ambas mociones solicitan informes técnicos, bacheos inmediatos y un plan de mantenimiento periódico para garantizar la seguridad en las parroquias y humanizar núcleos urbanos.
Mientras que en Rodeiro se solicita una inspección detallada de las 20 parroquias para habilitar una partida económica específica, en Agolada el PP ha detallado un extenso listado de actuaciones necesarias. Estas incluyen la humanización de vías principales en el núcleo urbano (como la Avenida de Lugo o la calle Joaquín Loriga), mejoras en el centro de salud y el recinto ferial, así como un plan masivo de bacheo y pavimentación en parroquias como Agra, Artoño, Baíña, Bais, Basadre, Berredo, Borraxeiros, Brántega, Brocos, Carmoega, Eidián, Esperante, Ferreiroa y Gurgueiro.n
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos