El PP exige un plan de arreglo de pistas en Rodeiro y Agolada

El Partido Popular de Rodeiro y Agolada exige planes de reparación urgentes ante el «abandono generalizado» de las infraestructuras locales. En Rodeiro, la portavoz Cati Somoza denuncia que la red viaria es «impracticable» y presenta «cráteres máis grandes que na lúa», ironizando con que el municipio podría presentarse al «Dakar» por el mal estado de sus pistas, que califica como «as peores estradas da provincia de toda a provincia de Pontevedra».

Por su parte, el PP de Agolada urge a aprovechar más de 1,1 millones de euros de la Deputación y la Xunta para frenar el deterioro de caminos y edificios públicos. Ambas mociones solicitan informes técnicos, bacheos inmediatos y un plan de mantenimiento periódico para garantizar la seguridad en las parroquias y humanizar núcleos urbanos.

Mientras que en Rodeiro se solicita una inspección detallada de las 20 parroquias para habilitar una partida económica específica, en Agolada el PP ha detallado un extenso listado de actuaciones necesarias. Estas incluyen la humanización de vías principales en el núcleo urbano (como la Avenida de Lugo o la calle Joaquín Loriga), mejoras en el centro de salud y el recinto ferial, así como un plan masivo de bacheo y pavimentación en parroquias como Agra, Artoño, Baíña, Bais, Basadre, Berredo, Borraxeiros, Brántega, Brocos, Carmoega, Eidián, Esperante, Ferreiroa y Gurgueiro.n