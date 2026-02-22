Pontón denuncia la caída del precio de la leche en origen

El BNG reivindica medidas urgentes que consigan frenar la bajada del precio de la leche en origen y poner fin así a lo que considera «unha xustiza inaceptable». Su portavoz nacional, Ana Pontón, se desplazó ayer a Rodeiro para, acompañada por la eurodiputada Ana Miranda y representantes del partido en la comarca, marcar su posición tanto respecto al impacto del tratado de Mercosur como con la caída del precio de la leche.

«Seguimos defendendo o noso sector fronte ao tratado UE-Mercosur, tan lesivo para o sector cárnico», afirmó Miranda, quien cuestionó la posición de PP y PSOE sobre este pacto. En las instalaciones de la cooperativa cambota O Rodo, Ana Pontón, alertó de la «inxustiza inaceptable que sofren as produtoras e produtores galegos» y subrayó que pese a la extraordinaria calidad de la leche que se produce en Galicia, la comunidad autónoma volvió a situarse el año pasado a la cola en el precio de este alimento. E indicó que España consume más leche de la que produce. «Mentres os gandeiros reciben o peor prezo, a Xunta desenténdese e mira cara outro lado», manifestó y criticó la «pasividade» del gobierno gallego. Pero a su juicio, la situación empeorará a corto plazo una vez que las empresas están comunicando a los ganaderos que la renovación de los contratos, en marzo, se hará a la baja con recortes de seis céntimos o más por litro.

Los nacionalistas urgen la convocatoria inmediata de industria y productores para poner fin la unos precios que año tras año sitúan la leche gallega a la cola del Estado. La segunda medida pasa por proponer una distribución de las ayudas que proteja a las pequeñas y medianas explotaciones, que son la inmensa mayoría y las que hacen posible un rural vivo. Y la tercera medida pasa poner en marcha un plan para movilizar 100.000 hectáreas hasta 2030, con el objetivo de ampliar la superficie de las explotaciones, aumentar la producción de pastos y forrajes y mejorar las ayudas de la PAC que reciben. Acompañada por la parlamentaria autonómica lalinense Ariadna Fernández, la líder del BNG subrayó que el sector lácteo es fundamental para mantener un rural vivo, cuidado y con futuro. . « Non podemos esquecer que o 90 por cento do territorio é rural e acolle ao 40 por cento da poboación. Polo tanto, Galiza non se pode entender sen o rural», concluyó.

Noticias relacionadas

Además del encuentro con representantes de la cooperativa O Rodo los representantes de la organización nacionalista aprovecharon su visita a la comarca dezana para visitar las instalaciones de Gandeiría Pereirón, situada en la parroquia de O Sisto, en el municipio de Dozón.