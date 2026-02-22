Los padres del CEIP de Vila de Cruces se movilizarán por las mejoras en el centro

Años llevan los padres del CEIP Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces reclamando mejoras estructurales en el centro, sin que por el momento hayan sido atendidas por las administraciones competentes. La Anpa convocó anteayer a los progenitores para explicarles de primera mano tanto sus reivindicaciones como el detalle de los daños estructurales en el inmueble. «Queriamos que os pais coñecesen en que condicións están os seus fillos nas aulas, porque caeríanos a cara de vergoña que pasara algo e eles non o souperan», afirma el presidente de la Anpa, Alejandro Vázquez.

Las reivindicaciones se remontan a hace mucho tiempo y, en el caso de las carencias estructurales en las edificaciones por goteras o humedades, el hecho de que no hayan sido atajadas no hace más que empeorar las condiciones que sufre el alumnado en su día a día. Para Vázquez es esencial que la Consellería de Educación tome en consideración la solicitud de unificar a todo el alumnado (entre 290 y 300 niños) en el inmueble que mejor estado de conservación presenta, una vez que desde la Xunta se habría descartado años atrás acometer una reforma profunda en la edificación más antigua de las dos que tiene el centro. Precisamente este espacio físico es el que acumula más carencias, entre ellas, goteras o humedades,y es donde cada día acude a clase el alumnado de infantil. «Os baños deben ter uns cincuenta anos; son os que se fixeron cando se construeu o colexio», manifiesta el portavoz de los padres, quien asegura que hay aulas en las que los profesores han tenido que colocar cubos para recoger las goteras. Entienden que estas no son desde luego las condiciones más idóneas para desarrollar una actividad académica. «Non tivemos polo momento resposta da consellería», aduce el presidente de la Anpa. Para el representante del colectivo de padres la solución pasa, habida cuenta de la postura de Educación, por concentrar las aulas de infantil y primaria en un único edificio [el de construcción más reciente], pero para eso sería preciso acometer una obra de ampliación y acondicionamiento del inmueble, dejando en la práctica ya sin uso el que muestra un peor estado de conservación y donde en la actualidad cursan estudios los niños de menor edad. Y lo que desean es que los niños estén en un espacio acorde a sus necesidades, sin perder prestaciones, siendo trasladados a un espacio que no reúna las condiciones mínimas.

Después del encuentro de la directiva de la Anpa con los padres, este viernes, se tomó la decisión de activar una serie de reivindicaciones que comenzarán este lunes con la colocación de una pancarta en el centro. También se retomarán los contactos con todas las fuerzas políticas con representación en la corporación municipal de Vila de Cruces, encuentros que ya se produjeron en el pasado, pero sin resultados positivos. En caso de que la administración siga sin tener en cuenta sus exigencias, los padres anuncian manifestaciones que, por el momento, no cuentan con un calendario definido, a la espera de ver cómo evolucionan sus medidas de presión. «Levamos anos con estas peticións, tanto no Concello como na consellería e co representante de Educación, pero a casa segue sen barrer», lamenta el presidente del colectivo de padres y madres.