Lalín rompe su primera Piñata

Lalín estrenó ayer con éxito su Sábado de Piñata, una cita que llenó de color y ritmo las calles de la capital de Deza. Organizado por el Grupo Troula en colaboración con el Ayuntamiento de Lalín, el evento arrancó a las 19.00 horas con un vistoso desfile en el que participaron una decena de carrozas y animadas comparsas. La comitiva partió de la calle Penatoares y recorrió el centro urbano a través de las vías Antonia Ferrín Moreiras, Luis González Taboada, Avenida da Estación y Enrique Vidal Abascal, finalizando en Rosalía de Castro. Para garantizar el desarrollo del desfile, se puso en marcha un dispositivo de tráfico que restringió la circulación en las zonas céntricas donde quedaron estacionadas las estructuras.

El certamen carnavalesco destacó por su alta competitividad, repartiendo un total de 2.000 euros en premios. En la categoría de comparsas, se otorgaron galardones especiales de 500 y 150 euros, mientras que en grupos los premios fueron de 400, 200 y 100 euros. Las parejas optaron a 250, 150 y 50 euros, y los participantes individuales recibieron 100, 60 y 40 euros, respectivamente. La entrega de los trofeos, estaba prevista para la una de la madrugada.

Al cierre de esta edición, la festividad estaba previsto que se trasladara a partir de las 22.00 horas al Campo da Feira Vello de la capital dezana, donde la emblemática Carpa do Cocido serviría de refugio para una multitudinaria verbena aprovechando el respiro que dio la meteorología. Con entradas que oscilaron entre los 12 euros (anticipada) y los 15 euros en taquilla, el público disfrutó de un espectáculo musical para todos los públicos protagonizado por las afamadas orquestas Olympus y París de Noia, junto al DJ Marcos Quintana, consolidando esta primera edición como una cita destacada dentro de lo que es el broche de oro del Entroido lalinense.