Servicios públicos
Lalín activa el contenedor marrón
redacción
El Concello de Lalín ha activado el servicio de recogida del denominado quinto contenedor, destinado al depósito de orgánicos. Los vecinos ya pueden hacer uso de estos recipientes en el núcleo urbano.
Para hacer uso de los contenedores será preciso recoger la llave de apertura en el consistorio y en este trámite ya se formalizará la inscripción en el programa municipal que permite acceder a una bonificación del 10% en el recibo de la basura. La recogida se hará tres veces por semana, al tratarse de un contenedor con un menor volumen de acopio.
La edil Raquel Lorenzo anima a los vecinos a participar en este proceso de recogida selectiva pues redundará en un mayor cuidado del medioambiente y un ahorro de costes en la factura de Sogama.
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos