Lalín activa el contenedor marrón

El Concello de Lalín ha activado el servicio de recogida del denominado quinto contenedor, destinado al depósito de orgánicos. Los vecinos ya pueden hacer uso de estos recipientes en el núcleo urbano.

Para hacer uso de los contenedores será preciso recoger la llave de apertura en el consistorio y en este trámite ya se formalizará la inscripción en el programa municipal que permite acceder a una bonificación del 10% en el recibo de la basura. La recogida se hará tres veces por semana, al tratarse de un contenedor con un menor volumen de acopio.

Noticias relacionadas

La edil Raquel Lorenzo anima a los vecinos a participar en este proceso de recogida selectiva pues redundará en un mayor cuidado del medioambiente y un ahorro de costes en la factura de Sogama.