Fondevila se queda en casa

El Concello de Silleda inauguró ayer la exposición permanente del pintor local José Antonio Fondevila, cuyas obras pasan a integrar el patrimonio municipal tras la firma del acuerdo de donación por parte del artista. El acto, celebrado en la Casa Consistorial, se convirtió en un homenaje a la trayectoria, coherencia creativa y generosidad del autor, que finalmente decidió donar un total de once obras –una más de las previstas– en un gesto aplaudido durante la ceremonia.

Una de las piezas de la permanente de Fondevila en Silleda. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

La concejala de Cultura, Mónica González, abrió el evento destacando su carácter emotivo al subrayar que «hoxe non estamos só inaugurando unha exposición; estamos celebrando un acto de xenerosidade, de identidade e tamén de memoria compartida». La edil puso en valor la carrera de Fondevila, recordando que no sólo es un artista con proyección internacional, sino también alguien vinculado a la administración local por su etapa como trabajador municipal, «cunha vocación intachable de servizo público, ao tempo que construía en silencio unha obra artística profunda, reflexiva e sorprendente». González también ensalzó la autenticidad de su pintura, calificándola como «unha obra que nace da reflexión, do silencio e da observación».

Por su parte, la alcaldesa Paula Fernández Pena resaltó el impacto emocional de instalar estas piezas en el edificio consistorial, señalando que «o Concello, que tantas veces vemos como un lugar de xestión e trámites, transformouse de repente nun espazo cheo de vida, de luz e de cor». La regidora aseguró que esta incorporación permite conservar y difundir el legado para generaciones venideras.

Noticias relacionadas

Tras la firma del documento la alcaldesa entregó al autor una réplica del rosetón de Carboeiro. El propio José Antonio Fondevila cerró el acto agradeciendo el reconocimiento y explicando que esta donación nace de un profundo sentimiento de pertenencia a su tierra. Visiblemente emocionado, el artista guió a los asistentes por un recorrido por sus obras, situadas en la primera planta del consistorio. La exposición podrá visitarse de forma permanente y se complementará próximamente con un catálogo detallado.