La edad media de los vecinos de las comarcas se sitúa en 53 años

La población de las comarcas es sensiblemente más mayor que hace dos décadas. La edad media conjunta (promedio de los ocho concellos) pasa de 48,04 años hace una década a 52,92 en el pasado ejercicio; es decir un incremento cinco años.

El envejecimiento se percibe especialmente en aquellos municipios más pequeños y dispersos. Dozón encabeza el aumento de la edad media en este período (+6,87 años) y se sitúa ya en 55,94 años. Le siguen Vila de Cruces (5,28), Rodeiro (5,05) y Forcarei (5,03). En el otro extremo, Silleda registra el avance más moderado (3,37 años más en el promedio), aunque también supera ya los 49 años de edad media.

Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) determinan que los municipios con perfil relativamente más joven son Lalín (48,24 años), Silleda (49,25) y A Estrada (49,89). Los más envejecidos, por el contrario, son Forcarei (56,46), Dozón (55,94) y Agolada (55,61). También destaca una pauta territorial clara: A Estrada (71,6 habitantes por kilómetro cuadrado) y Lalín (61,9) [los de mayor densidad en la serie coinciden con las edades medias más bajas] ; mientras que Dozón (12,8) figura entre los más envejecidos.

La estructura demográfica actual refleja una base juvenil estrecha y un peso creciente de la población mayor. De media, los ocho municipios del área tienen un 11,69% de menores de 20 años, un 53,69% entre 20 y 64 y un 34,63% de 65 o más. Entre los menores de 20 años: el mayor porcentaje se da en Lalín (15,63%), seguido de Silleda (15,00%) y A Estrada (14,56%). El mínimo aparece en Dozón (7,90%), donde la “base” joven es prácticamente la mitad que en Lalín.

En lo que respecta a la población de 20 a 64: el tramo en edad laboral concentra alrededor de la mitad del censo en todos los casos, aunque¡ con algunas diferencias: Lalín (57,71%) es el más alto y Forcarei (50,34%) el más bajo. Y en cuanto a los mayores de 65 el peso de los mayores se acerca o supera el 40% en varios ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes. Así, Forcarei al canza el 40,39 por ciento, Agolada (39,60%) y Dozón (39,41%) rozan ese umbral; en cambio, Lalín (26,67%) presenta el valor más contenido.

Índice de envejecimiento

En otro orden de cosas, el índice de envejecimiento mide cuántas personas de 65 o más años hay por cada 100 menores de 20, por lo que cuanto más elevado es, más descompensada está la población hacia edades avanzadas. Dozón (498,67) encabeza la lista: equivale a casi 499 mayores por cada 100 menores, es decir, casi cinco mayores por cada joven. Le siguen Forcarei (435,92), Agolada (421,53) y Rodeiro (399,07), todos ellos en niveles muy elevados, coherentes con porcentajes de mayores que rondan o superan el 39–40%. En el grupo con menor envejecimiento relativo aparece Lalín (170,65), con 171 mayores por cada centenar de menores ( 1,7 por cada joven), seguido de Silleda (189,45) y A Estrada (202,05).