Darse el «sí quiero» en las comarcas sobrepasa, de media, los 20.000 euros

La primavera está a la vuelta de la esquina y, con ella, el inicio de la temporada alta de bodas, bautizos y comuniones. Pero, en este contexto de precios al alza y celebraciones más contenidas, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta casarse en las comarcas? La respuesta depende de muchos factores, aunque el precio medio superaría los 20.000 euros.

En el Pazo de Xerlís, uno de los espacios de referencia para enlaces en A Estrada, confirman que el volumen de trabajo se mantiene alto. «Tenemos bastante actividad y venimos de años muy buenos», explican. Sin embargo, el perfil de las celebraciones ha evolucionado. Si antes era habitual organizar banquetes de hasta 250 personas, ahora lo más frecuente son bodas de unos 100 invitados. Incluso hay parejas que optan por enlaces mucho más íntimos, de 70, 80 o apenas 40 asistentes. «Se nota mucho desde la pandemia. Antes se invitaba también a vecinos y a un círculo social más amplio; ahora la gente ajusta más y quiere gastar un poco menos», señalan. El banquete continúa siendo la partida más elevada, y en Xerlís el plato ronda los 150 euros, lo que significa unos 15.000 euros para una boda media. Esto incluye, no obstante, servicios como el DJ.

También en A Estrada, desde el catering Valenciaga Gastro sitúan el coste habitual entre los 20.000 y los 50.000 euros, en función del número de comensales y del tipo de propuesta. Además, las tendencias también han cambiado. «Cada vez se demandan aperitivos más largos al aire libre, para que la gente no esté sentada siete horas seguidas alrededor de los platos», explican. Se busca una experiencia más dinámica y social, en la que el cóctel gane protagonismo frente al esquema tradicional.

Finalmente, en el Pazo de Bendoiro de Lalín la lectura muy similar. Aquí el menú ronda los 170 euros e incluye DJ y barra libre, aunque también reconocen que el aperitivo ha ido ganando peso, con grandes estrellas como la esación de pulpo, de jamón o de zamburiñas. »Tenemos mucha gente de fuera, de Madrid o Barceloona, que prefieren venir a casarse aquí porque se come bien y es barato», relatan.

En general, el sector reconoce que las parejas miran más los precios a la hora de planear sus enlaces, algo que comprenden al experimentar ellos mismos el encarecimiento de productos, mano de obra, y demás gastos. «Se habla mucho de lo caro que está todo y nosotros lo notamos especialmente en impuestos, luz o combustibles, por ejemplo», trasladan de sde Valenciaga.

La fotografía es otra de las piezas clave en cualquier enlace. El estudio Bernabé confirma que 2026 será un buen año en contrataciones y destaca que la temporada ya no se concentra únicamente en julio y agosto. «Ahora empieza en marzo y se prolonga hasta octubre; llevamos ya varios años así», indican. El precio de un reportaje parte de los 900 euros, pero varía en función de las horas de cobertura. Y es que el trabajo va mucho más allá del propio día de la boda. «Entre los preparativos en las casas y toda la celebración pueden ser diez u once horas seguidas. Después hay que seleccionar y procesar las imágenes una a una, lo que supone seis u ocho horas cada una. En total, una boda implica muchísimo trabajo», explican.

En el ámbito de la decoración, la Floristería Zarcillos, en A Estrada, ya trabaja en nuevos encargos. Las tendencias actuales apuestan por composiciones en tonos neutros, con predominio de blancos, cremas y rosas suaves. El presupuesto medio para la decoración floral ronda los 1.000 o 1.500 euros. «Ahora se tiende a gastar menos y la floristería suele estar en los últimos puestos de la lista de prioridades. No siempre se valora el trabajo y la formación que hay detrás», lamentan.

El vestido es otra de las decisiones fundamentales. En Nereida Novias, en Lalín, señalan que las futuras novias acuden con ideas muy definidas tras inspirarse en internet. «Vienen con un estilo claro en mente y probamos distintos modelos hasta encontrar el que mejor se adapta», explican. El precio medio se sitúa en torno a los 1.500 euros.

A todo ello se suman extras como el alquiler de un coche para la llegada a la ceremonia, que ronda los 200 euros de media.

En conclusión, las bodas siguen celebrándose con la misma ilusión, pero con un formato más contenido y adaptado a los nuevos tiempos, en los que cada decisión cuenta a la hora de darse el sí quiero.