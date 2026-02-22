El Concello repara por 8.000 euros el acueducto de Leira

El Concello de A Estrada destinará 8.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental de 2026 a la restauración del acueducto de Leira, situado en los límites de las parroquias de Ribela, Parada y Codeseda. La construcción forma parte de un conjunto hidrológico y arquitectónico de gran valor patrimonial y con un notable potencial turístico todavía poco conocido. Hasta ahora se encontraba en un avanzado estado de abandono y su recuperación era una de las peticiones de los vecinos de las parroquias colindantes.

En este sentido, el alcalde, Gonzalo Louzao, recordó que ya se había invertido este mismo fondo en 2024 para la mejora del entorno, integrado por una presa de aproximadamente un kilómetro de longitud y un acueducto sobre el río Umia, al que algunas fuentes atribuyen una antigüedad cercana a los tres siglos. El paso del tiempo y los temporales invernales afectaron a distintos puntos de la presa, construida originalmente para el riego de fincas, generando fugas en su flujo.

Los trabajos realizados entonces permitieron recuperar muros derrumbados a lo largo de su trazado e instalar pasarelas y barandillas en los tramos de mayor dificultad, facilitando el tránsito peatonal. «Hemos llegado casi hasta el acueducto», señaló el alcalde, quien destacó la singularidad y la belleza del paseo junto al Umia.

«Después de aquellas mejoras quedó pendiente el acueducto, un elemento peculiar y único, que continúa en funcionamiento y permite el paso del agua, pero también el de las personas, uniendo las parroquias de Ribela y Parada», explicó Louzao. Aunque la estructura no presenta un deterioro grave, la canalización sí muestra algunas grietas y fugas, además de necesitar la reposición de varias piedras.

«En esta segunda fase centraremos toda la inversión del Fondo de Compensación Ambiental, más de 8.000 euros, en actuar sobre el acueducto», indicó el alcalde. Los departamentos técnicos municipales redactarán ahora el proyecto que permitirá ejecutar la restauración y mejorar el cruce del río a través de este elemento.

Louzao subrayó además el gran atractivo natural, hidrológico y turístico del conjunto. «Tenemos que apostar por su conservación y también por divulgar este patrimonio tan interesante que tenemos en esta zona del municipio», afirmó.

Noticias relacionadas

El objetivo es doble: garantizar de un lado que los vecinos continúen utilizando el agua para el riego y poner de otro en valor el conjunto con fines turísticos, aprovechando también su dimensión etnográfica y la proximidad al trazado del Camiño da Geira.