El bono comercio de Lalín, para mayores de edad, fija compras mínimas de 50 euros

La concejala de Comercio de Lalín, Beatriz Canda, y la secretaria técnica de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Chus García, mantuvieron una reunión de trabajo con una treintena de comerciantes del municipio para presentar los detalles de la campaña Bonos Comercio Lalín 2026, una iniciativa municipal de dinamización económica que busca incentivar las compras en el comercio local y que se ejecutará con fondos del ayuntamiento con la colaboración con la patronal dezana La partida inicial que destina el ayuntamiento asciende a 20.000 euros, aunque desde el gobierno municipal se apunta que sería susceptible de «reaxustarse á alza».

Durante el encuentro, celebrado para resolver dudas y explicar los aspectos técnicos de la convocatoria, se abordaron las características de los bonos, el perfil de las personas beneficiarias, los requisitos de adhesión de los establecimientos y el procedimiento de reintegro de las cuantías.

Según se recogió en la reunión, cada bono tendrá un valor nominal de 30 euros, distribuido en dos tarjetas de 15 euros cada una. Estas deberán emplearse en una compra mínima de 50 euros (IVA incluido), pudiendo canxearse una única tarjeta por ticket digital (QR). El descuento se aplicará de manera inmediata en el momento de la compra, previa presentación del bono y del DNI o NIE válido por parte de la persona beneficiaria. No se permitirá el fraccionamiento del importe ni su cambio por dinero en efectivo. Además, en el caso de devolución del producto, el establecimiento deberá emitir un bono por el importe íntegro de la compra, sin posibilidad de reembolso en metálico.

Podrán acceder a los bonos aquellos mayores de 18 años con DNI o NIE en vigor. Cada persona podrá obtener un único bono, nominativo e intransferible, por un importe total de 30 euros. Será obligatorio presentar el documento identificativo original y válido y queda expresamente prohibida la adquisición de bonos en representación de terceras personas y no se venderán bonos a menores de edad.

En cuanto a los establecimientos participantes, deberán cubrir el formulario específico de adhesión en la sede del Centro Comercial Aberto de Lalín. No podrán adherirse gasolineras, administraciones de lotería, establecimientos de juego, grandes superficies, farmacias, estancos ni grandes empresas. Para formalizar la solicitud, será preciso acercar el CIF, los datos fiscales y un certificado de titularidad de la cuenta bancaria, sin perjuicio de que la organización pueda requerir documentación adicional. Además, los comercios se comprometen a aplicar correctamente los descuentos, registrar las operaciones, y colocar material promocional visible en el establecimiento.

La responsable municipal de Emprego destacó durante la reunión a importancia de coordinar administración y tejido empresarial para garantizar el correcto desarrollo de la campaña, mientras que desde la AED se incidió en la necesidad de que los establecimientos conozcan con precisión el procedimiento para evitar incidencias en la tramitación y en el cobro de los importes. La reunión sirvió también para resolver cuestiones prácticas formuladas por los comerciantes y para reforzar la colaboración institucional en una iniciativa que pretende canalizar el consumo hacia el pequeño y mediano comercio.