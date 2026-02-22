El BNG defiende su recurso contra el presupuesto de A Estrada

El portavoz municipal del BNG, Xoán Reices, lamenta que el concejal de Facenda y portavoz del gobierno local, Alberto Blanco,optase por descalificar el recurso presentado y cuestionar la capacidad de los ediles nacionalistas para ejercer un derecho reconocido por la legislación vigente en lugar de defender sus presupuestos.

Reices recuerda que «según el artículo 170.1.a del TRLRFL (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), en lo que respecta a la capacidad para presentar reclamaciones a los presupuestos, se alude a que ‘los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local’ tienen derecho a ejercer dicha potestad, condición que cumplimosl».

En relación con las condiciones para promover reclamaciones contra el presupuesto, el edil nacionalista añade que el artículo 170.2.a del mismo texto legal «recoge la posibilidad de llevarlas a cabo por ‘no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley’», circunstancia que, a su juicio, se produce en el caso de las contribuciones especiales.

Finalmente, Reices sostiene que esta situación «nos reafirma en nuestra opinión de que el gasto en dedicaciones exclusivas de los concejales del gobierno es excesivo, ya que en todo caso no se corresponde con los conocimientos ni con las capacidades de gestión de los concejales sujetos a estas retribuciones».