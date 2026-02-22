Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la ViviendaIncendio en el campus VigoEdificio Okupado VigoRetales LidiaProyecto Altri GaliciaHistoria del Celta
instagramlinkedin

Exposición

Ángel Utrera muestra en Lalín 25 fotografías en blanco y negro

redacción

Lalín

El próximo martes, a las 18.30 horas, Ángel Utrera inaugura en O Café de Mili de Lalín su exposición fotográfica «Miradas». Son 25 instantáneas en blanco y negro que recogen los viajes que realizó el colaborador de FARO en los últimos diez años a países como Camboya, Vietnam o Jordania, entre otros. «Son fotos realizadas con moito agarimo e sempre co permiso das persoas que saen nelas», la mayoría, niños, según indica su autor. Las fotografías de la muestra no están a la venta y es la primera vez que se pueden contemplar en Lalín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents