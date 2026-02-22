ACOE avanza una colaboración la comisión del San Paio

La Comisión de Festas de San Paio y la Asociación de Comerciantes de A Estrada han iniciado una colaboración que se concretará en los próximos días a través de una acción conjunta en el municipio. La propuesta nace del trabajo coordinado entre la organización festiva y el tejido comercial local, con la intención de reforzar la conexión entre comercio, dinamización urbana y vida social.

Según han avanzado desde ACOE, se trata de una iniciativa pensada para generar expectación e implicar a la ciudadanía, fomentando al mismo tiempo la participación del comercio en actividades vinculadas a la programación festiva. Aunque por el momento no se han facilitado detalles específicos sobre su contenido, sí se ha confirmado que el eje central será un escaparate singular situado en una calle céntrica de la villa.

Este espacio se convertirá en el punto de atención de la propuesta y actuará como elemento visible de una acción que, por ahora, permanece rodeada de misterio. «Habrá que acercarse para descubrirlo», indican desde la organización, que invita a vecinos y visitantes a permanecer atentos a los próximos días, cuando se desvelará el contenido de esta iniciativa conjunta. Con esta colaboración, ambas entidades buscan también reforzar el vínculo entre el calendario festivo y la actividad económica local, poniendo en valor la implicación del comercio en la vida cultural de A Estrada.