Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Los Xenerais do Ulla atrancan en Arnois

La parroquia estradense de Arnois celebra hoy su Entroido tradicional con los Atranques dos Xenerais. El evento arrancará por la mañana a las 10.00 horas con un recorrido por las aldeas y una comida popular. A las 18.00 horas habrá un desfile de comparsas y a las 19.00 tendrán lugar los atranques.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents