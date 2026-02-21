Los Xenerais do Ulla atrancan en Arnois

La parroquia estradense de Arnois celebra hoy su Entroido tradicional con los Atranques dos Xenerais. El evento arrancará por la mañana a las 10.00 horas con un recorrido por las aldeas y una comida popular. A las 18.00 horas habrá un desfile de comparsas y a las 19.00 tendrán lugar los atranques.